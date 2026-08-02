Rescatan a un hombre que cayó al río Segura en Molina

Un hombre de 56 años fue rescatado por los servicios de emergencia de la Región de Murcia tras caer al río Segura en el municipio de Molina. El hecho se produjo, concretamente, en el Camino de las Nogueras.

De acuerdo con la persona que contactó al 112, el hombre tenía medio cuerpo fuera del agua, dificultad para respirar y una herida en la cabeza. El 112 aclara que, por el momento, se desconocen los motivos por los que tuvo lugar la caída.

Una ambulancia del 061 / 112

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, una ambulancia y los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Noticias relacionadas

El herido fue llevado al Hospital Morales Meseguer de Murcia, donde los médicos será atendido y tratado de por sus distintas lesiones.