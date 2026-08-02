Emergencias
Rescatan a un hombre que cayó al río Segura en Molina
La persona de 56 años presentaba una herida en la cabeza y tenía dificultad para respirar cuando fue rescatado
Un hombre de 56 años fue rescatado por los servicios de emergencia de la Región de Murcia tras caer al río Segura en el municipio de Molina. El hecho se produjo, concretamente, en el Camino de las Nogueras.
De acuerdo con la persona que contactó al 112, el hombre tenía medio cuerpo fuera del agua, dificultad para respirar y una herida en la cabeza. El 112 aclara que, por el momento, se desconocen los motivos por los que tuvo lugar la caída.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, una ambulancia y los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
El herido fue llevado al Hospital Morales Meseguer de Murcia, donde los médicos será atendido y tratado de por sus distintas lesiones.
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