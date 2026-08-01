San Pedro del Pinatar duplica los servicios de limpieza durante el verano ante el aumento de población

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar refuerza durante la temporada estival los servicios de limpieza para responder al importante incremento de población y actividad que experimenta el municipio durante los meses de verano, especialmente en las zonas costeras de Lo Pagán, Villananitos y El Mojón.

En limpieza viaria, el dispositivo supone un importante incremento de los recursos humanos respecto a la temporada baja. Así, a los 14 operarios que prestan habitualmente el servicio se incorporan otros 14 trabajadores durante la temporada alta, reforzándose también el personal destinado a labores específicas.

Este aumento de efectivos permite intensificar la limpieza diaria y distribuir los equipos en función de las necesidades de cada zona. El servicio cuenta con un equipo destinado específicamente al repaso de papeleras, otro para la eliminación de hierbas en calles y un tercero que realiza labores de limpieza a pie con carros, distribuidos entre El Mojón, San Pedro y Lo Pagán en los paseos y zonas que requieren repasos específicos.

Trabajos de limpieza con una hidrolavadora. / La Opinión

A estos trabajos manuales se suma un importante despliegue de maquinaria para ampliar la cobertura y frecuencia de la limpieza. Durante las mañanas trabajan cuatro barredoras, a las que se añaden otras dos durante el turno de tarde, además de cuatro operarios que realizan labores de barrido a pie.

El dispositivo incorpora también una fregadora, equipos de aspiración y una hidrolavadora, que permiten actuar de forma más eficaz en aquellos espacios donde las características del entorno requieren estos medios específicos, la limpieza intensiva y baldeo en calles, plazas y otros espacios públicos con mayor tránsito.

El refuerzo estival se extiende también al servicio de recogida de residuos. Durante la temporada alta se duplica la frecuencia de recogida de enseres, pasando de dos a cuatro días semanales, con el objetivo de ofrecer una mayor capacidad de respuesta ante el incremento de población y actividad durante estos meses.

También se duplica la limpieza de contenedores, que pasa de dos a cuatro actuaciones mensuales durante el verano, intensificando así el mantenimiento y las condiciones de higiene de las áreas de depósito de residuos.

Además, durante la temporada estival todas las playas del municipio se limpian diariamente, frente a los 4 días a la semana en el Mar Menor y 3 días a la semana del Mediterráneo fuera de la temporada turística. Los baños públicos en estos espacios también ven aumentado el servicio en verano, permaneciendo abiertos los ocho módulos.

Este dispositivo permite adaptar los servicios municipales a las necesidades propias del verano, cuando San Pedro del Pinatar experimenta un notable crecimiento de población y una mayor utilización de calles, paseos, zonas comerciales, playas y espacios públicos.

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El Ayuntamiento mantiene así un refuerzo específico durante la temporada alta, con más personal, mayor frecuencia de los servicios y un amplio despliegue de medios mecánicos para intensificar la limpieza y el mantenimiento del municipio durante los meses de mayor afluencia.