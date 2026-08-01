Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Actividades

PartiVerano 2026 llega a los distritos de Jumilla

Doble actividad del fin de semana PartiVerano 2026 en los distritos de Jumilla.

PartiVerano 2026 llega a los distritos de Jumilla.

PartiVerano 2026 llega a los distritos de Jumilla. / José García Simón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José García

El sábado, 1 de agosto, se celebró en la pista polideportiva del barrio de Santiago (pisos del MOPU o conocidos pisos rojos), la primera actividad con un torneo de cuatro equipos de fútbol Sala, bajo la organización del Jumilla Atlético Club de Fútbol y Fútbol Sala Jumilla, con la colaboración de carnicería Naima; tomaron parte cuatro equipos: La Capital, los del barrio, Dani Fútbol Club y Gridys. Hubo sorteo de material deportivo y medallas para todos los participantes.

El domingo, 2 de agosto, por la mañana, tendrá lugar en la calle Marchante, a partir de las 10:30 horas un superdeslizador acuático gigante con la colaboración de Aguas de Jumilla y, se ubicará un stand “Cuidamos nuestro barrio” dentro del proceso participativo comunitario Plan de Participación Ciudadana para la inclusión social en los Distritos y en el barrio de Santiago de Jumilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  2. Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
  3. Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
  4. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  5. Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
  6. Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena
  7. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  8. El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena

PartiVerano 2026 llega a los distritos de Jumilla

PartiVerano 2026 llega a los distritos de Jumilla

Investigado un hombre en Lorca por abandonar a su galgo y declarar su muerte

Investigado un hombre en Lorca por abandonar a su galgo y declarar su muerte

Tres heridos al estrellarse con el coche en la rotonda del AVE en Totana: investigan si otros dos ocupantes del vehículo huyeron corriendo del lugar

Tres heridos al estrellarse con el coche en la rotonda del AVE en Totana: investigan si otros dos ocupantes del vehículo huyeron corriendo del lugar

Una vivienda vacía se incendia y genera alarma en Archena

Una vivienda vacía se incendia y genera alarma en Archena

San Pedro del Pinatar duplica los servicios de limpieza durante el verano ante el aumento de población

Detenido un hombre en San Javier tras romper la ventanilla de un coche para robar

Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región

Culmina la mejora del entorno del Museo de la Soledad dentro del proceso de revitalización del casco histórico de Caravaca

Culmina la mejora del entorno del Museo de la Soledad dentro del proceso de revitalización del casco histórico de Caravaca
Tracking Pixel Contents