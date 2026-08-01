PartiVerano 2026 llega a los distritos de Jumilla.

El sábado, 1 de agosto, se celebró en la pista polideportiva del barrio de Santiago (pisos del MOPU o conocidos pisos rojos), la primera actividad con un torneo de cuatro equipos de fútbol Sala, bajo la organización del Jumilla Atlético Club de Fútbol y Fútbol Sala Jumilla, con la colaboración de carnicería Naima; tomaron parte cuatro equipos: La Capital, los del barrio, Dani Fútbol Club y Gridys. Hubo sorteo de material deportivo y medallas para todos los participantes.

El domingo, 2 de agosto, por la mañana, tendrá lugar en la calle Marchante, a partir de las 10:30 horas un superdeslizador acuático gigante con la colaboración de Aguas de Jumilla y, se ubicará un stand “Cuidamos nuestro barrio” dentro del proceso participativo comunitario Plan de Participación Ciudadana para la inclusión social en los Distritos y en el barrio de Santiago de Jumilla.