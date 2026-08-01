Un estanco de Cartagena, agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería Nacional Extraordinario de Agosto

Ha sido con el número 37378, agraciado con el segundo premio, por importe de 300.000 euros al billete o serie; éste número también se ha consignado en Silleda (Pontevedra); San Cristóbal de la Laguna (Tenerife); Puebla de la Calzada (Badajoz); Valverde del Júcar (Cuenca); Pulianas (Granada); La Bañeza (León); Lugo; Béjar (Salamanca); Villar de Ciervo (Salamanca) y Picassent (Valencia).

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto ha sido para el número 52035, premiado con 1,5 millones de euros al billete o serie y se ha vendido íntegramente en Onda (Castellón).

El tercer premio, dotado con 15.000 euros al décimo, ha recaído en el número 86798 y se ha repartido en Barcelona, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Bilbao.

Noticias relacionadas

Obtienen reintegro (devolución de lo jugado) los décimos terminados en 5, 6 y 7.