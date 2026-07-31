Puerto Lumbreras incorpora cuatro nuevos agentes a la plantilla de Policía Local.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos, han informado de la incorporación de cuatro nuevos agentes de Policía Local a la plantilla.

Túnez ha explicado que “esta mañana, ha tenido lugar la toma de posesión de los cuatro nuevos agentes de Policía Local que se incorporan de manera oficial a nuestra plantilla y que comenzarán a prestar servicio con carácter inminente”.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, y en él han estado presentes el cabo de la Policía Local de Puerto Lumbreras, Gabriel Abellán; la secretaria general del Ayuntamiento; Virginia Ruiz, concejales del equipo de Gobierno, familiares y agentes de este cuerpo policial.

La concejal de Seguridad Ciudadana ha recordado que “los agentes han superado las pruebas selectivas realizadas en los últimos meses en nuestro municipio, así como su preparación en la quincuagésima edición del Curso selectivo para aspirantes a agentes de Policía Local de la Región de Murcia”.

Ambas han querido felicitar públicamente a los nuevos agentes a quienes han animado, también, a servir con lealtad a los lumbrerenses, para seguir garantizando la seguridad en Puerto Lumbreras.

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Por último, María de los Ángeles Túnez ha puesto de manifiesto que “el refuerzo de la plantilla de la Policía Local era un compromiso de este equipo de Gobierno con Puerto Lumbreras, un compromiso más que cumplimos y que se suma a la batería de inversiones que estamos realizando en el cuerpo tales como la reciente creación de la Unidad Canina, la instalación de cámaras de videovigilancia en todo el municipio, la mejora del cuartel de Policía o la incorporación de nuevos vehículos policiales”.