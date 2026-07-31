Culmina la mejora del entorno del Museo de la Soledad dentro del proceso de revitalización del casco histórico de Caravaca

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado la mejora paisajística del entorno de la Puerta de Santa Ana y del Museo Arqueológico de la Soledad, una actuación que ha permitido recuperar y poner en valor uno de los espacios históricos más representativos del municipio mediante la renovación de su imagen urbana y la mejora de su integración paisajística. La actuación se enmarca en la estrategia municipal de regeneración y embellecimiento del casco histórico, que suma ya varios hitos, esta vez en el acceso al barrio medieval y a la Basílica de la Vera Cruz.

La actuación ha sido ejecutada por el Ayuntamiento gracias a una subvención del Gobierno regional de cerca de 45.000 euros

La actuación ha sido ejecutada por el Ayuntamiento gracias a una subvención del Gobierno regional de cerca de 45.000 euros, enmarcada en la estrategia regional de protección, gestión y ordenación del paisaje urbano, con especial atención a los entornos históricos y culturales de la Región de Murcia.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, han visitado el final de las obras. Jorge García Montoro destacó que "esta actuación contribuye a preservar el patrimonio histórico del municipio y a crear espacios urbanos de mayor calidad, más accesibles y agradables para vecinos y visitantes", subrayando que "el Gobierno regional mantiene una apuesta decidida por la conservación y revitalización de los cascos históricos, colaborando con los ayuntamientos para recuperar entornos de gran valor patrimonial y convertirlos en espacios que impulsen también la actividad turística y económica de los municipios".

Durante la visita, el alcalde José Francisco García ha subrayado que “este tipo de actuaciones tienen un impacto muy positivo en la dinamización y embellecimiento del casco histórico y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que contribuyen a reforzar espacios estratégicos para el turismo y la actividad cultural”.

El regidor ha subrayado que “la regeneración urbana y el embellecimiento del casco antiguo han sido y son líneas prioritarias de trabajo para el equipo de Gobierno en los últimos años, tal y como reflejan proyectos como la Plaza del Armaos, en este mismo entorno, o los Huertos del Vicario, reconocidos con el Premio de Arquitectura de la Región de Murcia por su apuesta por la recuperación urbana y paisajística” y ha añadido que "esta actuación contribuye a preservar el patrimonio histórico del municipio y a crear espacios urbanos de mayor calidad, más accesibles y agradables para vecinos y visitantes".

Actuaciones

Mejora en el entorno de la puerta de Santa Ana en Caravaca / Enrique Soler

Las obras han permitido renovar y dignificar este enclave mediante la incorporación de zonas de sombra y descanso, la renovación del mobiliario urbano y la eliminación de elementos disonantes, favoreciendo así el uso ciudadano del espacio y reforzando el valor patrimonial de la zona donde estuvo la Puerta de Santa Ana y la antigua iglesia de la Soledad.

En la calle Santa Ana, junto al museo, se ha renovado el pavimento tradicional empedrado a base de cantos rodados

En la calle Santa Ana, junto al museo, se ha renovado el pavimento tradicional empedrado a base de cantos rodados y se han instalado dos maceteros con olivos y bancos.

En el primer tramo de la cuesta del Castillo, popularmente conocida como esquina de la Muerte, donde estuvo la principal puerta de la muralla medieval llamada de Santa Ana, se ha instalado un rótulo horizontal, además de una zona de jardineras con especies autóctonas para dotar de una zona verde al espacio. Próximamente, tras su limpieza, se colocará la placa conmemorativa del momento en el que fue derribada la puerta de la muralla en 1801. Junto a ella se instalará un código QR con información y una cartela con la transcripción del texto de la placa, para facilitar su lectura.

La Estrategia de Paisaje de la Región de Murcia desarrolla el compromiso del Gobierno regional con el Convenio Europeo del Paisaje, impulsando actuaciones que contribuyen a proteger y poner en valor los paisajes urbanos y culturales. En este marco se han elaborado el Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia, diversos estudios comarcales y los estudios de paisaje histórico de Cartagena, Lorca, Murcia y la comarca del Noroeste, cuyo material gráfico ha dado lugar al ciclo de exposiciones itinerantes sobre el paisaje regional.

1,5 millones invertidos en el municipio

En materia de infraestructuras, García Montoro destacó que el Gobierno regional impulsa inversiones por valor de 1,5 millones de euros en el municipio para mejorar la seguridad vial, la conservación y la funcionalidad de la red autonómica de carreteras.

La futura glorieta en el acceso este de Caravaca de la Cruz, en la carretera hacia Cehegín, con una inversión regional de 545.000 euros

Entre ellas, figuran las obras que están finalizando en la glorieta de Archivel, con una inversión de 350.000 euros; la futura glorieta en el acceso este de Caravaca de la Cruz, en la carretera hacia Cehegín, con una inversión regional de 545.000 euros y cuyo proyecto se encuentra actualmente en la fase de expropiación de las cinco parcelas afectadas; las actuaciones ejecutadas en la RM-730, así como diversos trabajos de conservación y mantenimiento en la red autonómica del municipio.