La Comunidad activa nuevos programas de formación y empleo remunerado en Molina de Segura para dinamizar su mercado laboral

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha concedido este año al Ayuntamiento de Molina de Segura subvenciones por valor de más de 1,8 millones de euros para desarrollar dos programas experienciales de empleo con los que busca dinamizar el mercado laboral del municipio.

Ambas iniciativas, que ya están en marcha, van a permitir a 64 personas desempleadas del municipio especializarse para trabajar en distintas áreas vinculadas al sector de la construcción, alternando, durante 12 meses, formación y empleo remunerado realizando labores de acondicionamiento y mejora de edificios y centros públicos del municipio y sus pedanías.

“Desde el Gobierno regional seguimos apostando por programas que combinan formación y empleo porque son una vía eficaz para mejorar la cualificación de las personas desempleadas y acercarlas a las necesidades reales de las empresas. Además, estas actuaciones permiten que el aprendizaje tenga una aplicación práctica y revierta directamente en la mejora de los espacios públicos de nuestros municipios", explicó el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín.

El consejero visitó ayer, junto al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, el Centro de Formación Escuelas Taller, donde se desarrollan estos programas, para conocer la evolución de los trabajos y la formación que están recibiendo sus participantes.

Así pues, uno de estos programas, que arrancó el pasado mes de mayo, está permitiendo a 40 personas en desempleo de distintas edades alternar clases teóricas con práctica profesional participando en las obras de construcción del Centro Social en el Barrio Los Vientos de Molina de Segura.

Además, también realizan trabajos de mantenimiento y mejora de edificios públicos e instalaciones deportivas, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo en un entorno real de trabajo Su paso por este este programa les permitirá obtener certificados profesionales en especialidades como albañilería, soldadura, jardinería, fontanería y carpintería.

Por otro lado, otras 24 personas desempleadas del municipio se están formando mientras trabajan acometiendo actuaciones de remodelación de pavimentos, zonas ajardinadas, bordillos, terrizos e iluminación en el Parque de la Compañía, además de otras intervenciones de mantenimiento de vías, plazas y espacios públicos.

Sube la afiliación y baja el paro en el último año

“Estos programas son un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones se traduce de manera directa en oportunidades reales para los ciudadanos de la Región y, en este caso concreto, para los vecinos de Molina”, señaló Marín.

En este sentido, los datos de afiliación a la seguridad social del pasado mes de junio revelan que un total de 536 vecinos del municipio encontraron trabajo en este último año, lo que supone un 1,62 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

En cuanto al paro, hay actualmente un centenar de personas menos en paro que en junio del año anterior, lo que supone un descenso del 2,67%

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“Cuando hablamos de paro nunca podemos darnos por satisfechos, y aunque la tendencia es que sigamos creando empleo y reduciendo el paro, tenemos que seguir trabajando para que así sea con actuaciones y programas como estos Experienciales”, concluyó Marín.