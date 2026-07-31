El Ayuntamiento de Alcantarilla invierte 675.000 euros en instalar cubiertas sobre las pistas deportivas de los centros educativos

El Ayuntamiento de Alcantarilla invertirá 675.000 euros en desarrollar el Plan ‘Colegios a la Sombra’, que mejorará las instalaciones de los centros educativos y protegerá del calor al alumnado y al profesorado, especialmente en épocas de altas temperaturas.

El plan comienza con la instalación de cubiertas sobre las instalaciones deportivas de los CEIP Las Tejeras, Nuestra Señora de La Asunción y Nuestra Señora de La Salud, gracias a una modificación de crédito que ha sido aprobada hoy en Pleno.

Esta iniciativa ampliará las zonas de sombra de los centros educativos y mejorará las condiciones en las que el alumnado disfruta de los espacios al aire libre, tanto en horario lectivo como en el recreo o durante actividades de ocio y deportivas.

Además, la concejal de Hacienda y Organización, Carmen María Fernández, dio cuenta al Pleno del periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento durante el segundo trimestre del año, que se sitúa en 28 días, dentro del plazo que marca la ley.

En materia fiscal, otro de los acuerdos aprobados en el Pleno de julio fue revisar las ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), para incluir rebajas y bonificaciones “cuando la situación financiera nos lo permita, sin perjudicar los servicios que reciben los vecinos”, explicó la concejal de Hacienda.

Comercio local histórico

A propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno ha acordado por unanimidad reconocer a los comercios del municipio que acrediten una antigüedad mínima de 50 años de actividad con el distintivo ‘50 años haciendo ciudad’, que los acreditará como comercios históricos de Alcantarilla.

El concejal del Comercio y Empleo, Joaquín Cantón, ha explicado al respecto que “más allá de su actividad empresarial, los comercios tradicionales forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, han acompañado a varias generaciones de vecinos y han contribuido a construir la identidad comercial de nuestro municipio”.

Mejoras para la ciudad

Aprobadas por unanimidad las propuestas del Grupo Municipal Socialista de ejecutar, de manera inmediata una limpieza de choque, desratización y desinsectación en la red de alcantarillado, sumideros y zonas de contenedores del municipio, así como incrementar la frecuencia de limpieza viaria, recogida de residuos y retirada de maleza en la zona residencial del Cabezo Verde, donde también se instalarán más papeleras.

Otros asuntos

Continuar reforzando la seguridad ciudadana mediante el incremento progresivo de los recursos humanos y materiales de la Policía Local y con más cámaras de videovigilancia, así como instar al Ministerio del Interior a incrementar las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para adecuarlas a las necesidades del municipio, también recibió el visto bueno del Pleno.

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El Pleno reafirmó su compromiso con la protección de la población frente a episodios de calor extremo y otros fenómenos meteorológicos adversos a través de protocolos municipales que consisten en habilitar refugios climáticos, las campañas informativas sobre prevención y autoprotección y la coordinación entre las concejalías competentes, Protección Civil, Servicios Sociales y los servicios de emergencias para prestar una atención prioritaria a las personas mayores, menores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.