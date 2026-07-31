Los Alcázares volverá a salir a las calles en una manifestación para exigir un centro de salud 24 horas

Los Alcázares volverá a salir a la calle para reclamar un centro de salud 24 horas. Así lo adelantó este viernes el alcalde, Mario Pérez Cervera, que anunció la convocatoria de una nueva concentración ciudadana el próximo 13 de agosto a las ocho de la tarde a las puertas del centro actual tras la aprobación por unanimidad en el Pleno Municipal de una moción para exigir al Gobierno regional la puesta en marcha de este servicio.

Pérez Cervera recordó que esta histórica reivindicación cuenta con el respaldo de la Asamblea Regional, con miles de firmas recogidas entre la ciudadanía y con numerosas mociones aprobadas por el Ayuntamiento, pero que, pese a ello, el municipio sigue sin disponer de un servicio sanitario acorde a su población y a sus necesidades: «No estamos reclamando un privilegio ni un lujo. Estamos defendiendo un derecho fundamental», insistió el regidor alcazareño.

"Los Alcázares es un municipio en crecimiento que necesita una atención sanitaria permanente, como ya ocurre en otros municipios con menor población", reiteró.

Podría atender a otras localidades

El alcalde destacó que no solo beneficiaría a los vecinos de Los Alcázares, sino también a los municipios limítrofes, convirtiéndose en un recurso sanitario de referencia para toda la zona norte del Mar Menor. Por ello, realizó un llamamiento a la participación ciudadana para que la concentración del próximo 13 de agosto vuelva a ser una demostración de unidad.

Noticias relacionadas

"Quiero invitar a todos los vecinos y también a quienes nos visitan este verano a que nos acompañen. Los Alcázares siempre ha demostrado que, cuando se trata de defender aquello que es justo para nuestro municipio, sabe unirse y alzar la voz. Estoy convencido de que volveremos a demostrar esa fuerza el próximo 13 de agosto", concluyó.