Toros y tributos musicales para la Feria y Fiestas de Cieza 2026

Este jueves se ha presentado la Feria y Fiestas de Cieza 2026 en honor a San Bartolomé, una festividad que repite el sendero marcado en años anteriores, cuando entonces el Gobierno local responsabilizaba del mismo al bloqueo de la oposición, donde no se aprecian actos relevantes. Según Tomás Rubio, alcalde de Cieza, el resultado de la programación de esta edición ferial, que está presupuestada en 257.000 euros, se debe a que “no hemos querido despilfarrar el dinero y hacer una feria electoralista con vistas a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027”. Como novedad, la Feria y Fiestas comenzará este año el 22 de agosto y concluirá el 31 de mismo mes.

La presentación corrió a cargo de Tomás Rubio, regente de la localidad; Gertrudis Juliá, concejala de Festejos; Mariano Béjar, representante de la Hermandad de San Bartolomé; Gema Carbonell, directiva de Coros y Danzas; y Alberto García, representante de El Plan del Mono, la empresa que se encargará de las actuaciones en la Zona Joven de La Era.

Gertrudis Juliá, concejala de Festejos, afirmó que esta es una feria “equilibrada” y pensada para “las personas de todas las edades, combinando nuestras señas de identidad con novedades”.

Por su parte, Gema Carbonell, directiva de Coros y Danzas, informó que la próxima semana se presentará el ‘XXXVI Festival Internacional de Folklore del Segura’, que se realizará previo a la Feria y Fiestas de Cieza.

El 15 de agosto tendrá lugar la procesión de San Bartolomé, a las 20:00 horas; después habrá un concierto de la Banda Municipal, a las 21:30 horas; y, posteriormente, se ofrecerá el pregón de la feria a cargo de Leandro Cayuela Montiel, periodista y guionista ciezano.

El sábado 22 se disputará el campeonato Basket 3x3 en el Pabellón Juan José Angosto, un torneo de futbol juvenil, organizado por la Cofradía de La Samaritana y, como novedad, se inaugurará la Zona Joven de La Era, que este año tendrá actuaciones de pago (10 euros anticipadas y 12 euros en taquilla), gestionadas por El Plan del Mono, con las actuaciones de El Gato López, Besos de Perro, Estado Kaótico y Gazebo Dj.

El domingo 23 habrá una exposición de vehículos clásicos en la Esquina del Convento. Y del 23 al 31 de agosto se harán visitas guiadas a la Cueva de La Serreta y visitas teatralizadas en el yacimiento de Siyâsa. Y por la noche, a las 22:00 horas, se realizará la tradicional Traca en el Arenal de río y el concierto tributo de El Barrio en la Plaza de España. Y en la Zona Joven de la Era tendrán lugar las actuaciones de José de Rico, Charly Rodríguez, Dlpin y Due2 Djs.

El día 24 se celebrará el Maebe Red Festival, a las 17:00 horas. A las 19:00 tendrá lugar una corrida de toros con los diestros Daniel Luque, David de Miranda y Marco Pérez. También se llevará a cabo la tradicional misa huertana con ofrendas al patrón y con la actuación de Coros y Danzas. Asimismo, los días 24, 25 y 26, desde las 19:00 hasta las 23:00, se montará una ludo-feria infantil en la Esquina del Convento. A las 22:00 horas el concierto de la orquesta La Mundial en la Plaza de España. Y en la Zona Joven de la Era las actuaciones de Jaro Dj y Ripoll Dj.

El 25 habrá rafting en el río Segura y se celebrará el tradicional Arroz y Conejo en el Paseo Ribereño, que este año se realizará en el tramo que va desde el Puente de Alambre hasta el Puente de la Policía. También se llevará a cabo los Atardeceres del Conjugatorio, a partir de las 20:00 horas, y después las Noches del Balcón del Muro, con verbena, a las 21:00 horas, y cena de productos típicos ciezanos. Estas celebraciones también se realizarán el 26 de agosto. Y en la Zona Joven de la Era las actuaciones de Lara Ross y Colombi Dj.

El 26, 27 y 28 de agosto se disputará, por la mañana, el Torneo de Dominó en la Plaza de Abastos. Por la tarde habrá carruseles con precios reducidos. Y a las 22:00 horas, en la Plaza de España, un concierto de pasodobles de la Banda Municipal de Música. En la Zona Joven de la Era se llevarán a cabo las actuaciones de Dan Vidal y Anfri Dj.

El 27 se realizará un descenso gratuito por el río Segura; a las 10:00 horas, en la Plaza de España, el Torneo de Ajedrez; y la ‘IV Ruta de la Tapa’. A las 21:30 horas, se llevará a cabo, en el Teatro Capitol, la gala de la Asociación contra el Cáncer con la actuación de Los Amigos Solidarios. En Plaza Mayor, el concierto de la Banda Municipal de Música y en la Plaza de España el concierto de The Tracks. Y la actuación de Life Brothers en la Zona Joven de La Era.

El 28 de agosto habrá un campeonato de tenis de mesa, en el Pabellón Juan José Angosto; un concurso de tiro al plato; un torneo de padel; el festival Cieza Sonora en el Auditorio Gabriel Celaya; y el concierto de Retropop en la Plaza de España. Y en la Zona Joven de la Era las actuaciones de Rosée M y Jesús Rubio Dj.

El 29 de agosto se disputará la carrera 2,5K II Chit@ Beer Run y se llevará a cabo el tradicional Desfile de Carrozas y el concierto de Despistaos en la Plaza de España. En la Zona Joven de la Era las actuaciones de José de Las Heras, Juanjo García Dj, Adri V y Juan Hortelano.

El 30 será el día de la carrera de los Autos Locos y la actuación de la orquesta Miami Show en la Plaza de España. En la Zona Joven de la Era la actuación Oliver Dj.

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Finalmente, el 31 de agosto se celebrará la misa de difuntos, a las 20:00 horas, en la Iglesia de la Asunción. Posteriormente, tendrá lugar la procesión de San Bartolomé, a las 20:30 horas y la Bendición de los Campos, a las 21:45 horas. Además, el tributo de la Oreja de Van Gogh actuará en la Plaza de España. Y para cerrar las fiestas a las 01:00 horas, en el Paseo, se hará la Traca final.