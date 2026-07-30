Santiago de la Ribera celebra su primera fiesta del 'Orgullo'

Santiago de la Ribera celebra su primer 'Orgullo' este viernes 31 de julio a partir de las 20:30h, dentro de su programa de fiestas. La lectura de un manifiesto y de un pregón a cargo de la Drag Lolita Versace, darán comienzo a una gran fiesta con un amplio y variado cartel que incluye a los cantantes Nando y Salva Ortega y a la cantante Natalia , de Operación Triunfo. También participarán una importante selección de artistas de la Drag Race España, entre otros.

La concejala de Fiestas, Isabel Madrid, y Ezequiel Tornay de la asociación Colectivo LGTBIQ+ 'Lo tienes claro?', organizadora del evento con la colaboración de las concejalías de Fiestas, Juventud y Turismo, presentaron hoy en la Casa Barnuevo, este primer Orgullo ribereño “que nace con el objetivo de promover los valores de igualdad, el respeto, la inclusión y la diversidad”.

“Desde el Ayuntamiento de San Javier apostamos por una programación de fiestas abierta a toda la ciudadanía, en la que todas las personas se sientan representadas y bienvenidas”, añadía la edil de Fiestas, Isabel Madrid que agradeció “el gran trabajo realizado por el colectivo 'Lo tienes claro?' para que esta primera edición sea una realidad. Al mismo tiempo expresaba su deseo de continuidad del Orgullio como una de las citas importantes del programa festivo de Santiago de la Ribera.

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Tanto la concejala Isabel Madrid, como Ezequiel Tornay, invitaron a todo el público a asistir y participar de esta primera fiesta del Orgullo en Santiago de la Ribera y de toda su programación que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio a partir de las 20:30h en la explanada Barnuevo.