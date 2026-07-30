Lorca presenta el dispositivo especial de emergencias para el verano en las playas y el PSOE critica la tardanza: "Si se descuidan más, lo presentan para la temporada del año que viene"

El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado el dispositivo especial de verano en las playas durante la temporada estival. Una actuación que contempla el refuerzo del servicio de salvamento y emergencias, los trabajos de limpieza, acondicionamiento de playas y puesta a punto de infraestructuras para garantizar la seguridad de lorquinos y visitantes durante los meses de verano, así como el dispositivo turístico.

También se mantiene activado el Plan COPLA desde el pasado 20 de junio, adelantando nuevamente su puesta en marcha ante la previsión de altas temperaturas y el incremento de la afluencia de bañistas a la costa lorquina. “Al igual que hicimos el pasado año, hemos decidido adelantar el inicio del dispositivo porque nos anticipamos a las necesidades de los lorquinos y visitantes. Sabemos que cuando llega el calor nuestra costa se convierte en un destino preferente y queríamos estar preparados para responder con eficacia y garantizar la máxima seguridad desde el primer momento”, ha señalado el alcalde.

Y ha añadido que el horario de vigilancia será diario de 11:30 a 19:30 horas en la costa, hasta el 31 de agosto, mientras que en la playa fluvial de Coy el servicio se prestará de 13:00 a 19:00 horas entre el 1 de julio y el 31 de agosto. En total participarán 15 socorristas, tres embarcaciones, una moto de agua, cuatro vehículos, una ambulancia y diverso material complementario, al que se unirán también un jefe de operaciones, un jefe de puesto de mando y un responsable de playa.

El operativo cubrirá una extensión aproximada de once kilómetros de litoral, desde la playa de Parazuelos, en el límite con Mazarrón, hasta la playa de La Galera, junto al término municipal de Águilas, y estará integrado por tres puestos de primeros auxilios, vigilancia y salvamento ubicados en la playa de Calnegre, el núcleo urbano de Puntas de Calnegre (poblado) y la playa de Parazuelos. Cada uno de ellos dispondrá de torre de vigilancia, embarcación de salvamento y personal especializado, con un mínimo de dos socorristas en Parazuelos, tres en Puntas de Calnegre y cuatro en Cala de Calnegre. Además, el servicio contará con una ambulancia ubicada en Puntas de Calnegre y un vehículo motobomba 4x4 para actuaciones de extinción y apoyo en emergencias.

"La tardanza demuestra una vez más la incompetencia del gobierno de Fulgencio Gil"

"PP y Vox ha sido esperar hasta el 30 de julio para presentar un dispositivo que, en cualquier administración mínimamente organizada, se da a conocer antes o al inicio de la temporada estival. Si llegan a demorarlo un poco más, lo presentan cuando los lorquinos estén preparando la vuelta al trabajo o al colegio" denuncia la organización socialista.

Además, añaden que "miles de vecinos y visitantes han acudido durante semanas a nuestras playas encontrándose accesos deficientes, pasarelas mal instaladas, suciedad y una imagen impropia de un enclave como Puntas de Calnegre. Esa falta de planificación no perjudica únicamente a quienes disfrutan del litoral; también daña la imagen turística de Lorca y transmite una preocupante sensación de improvisación".