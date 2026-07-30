Agricultura
Jumilla adelanta la vendimia y se prepara para una cosecha histórica
Las lluvias alivian la sequía y la DOP prevé una campaña más larga, abundante y de buena calidad
La Denominación de Origen Protegida (DOP) Jumilla ha iniciado la vendimia de 2026 con dos días de adelanto respecto al año pasado y con unas perspectivas que invitan al optimismo. Si se cumplen las previsiones, será la campaña más larga de la historia de la denominación y también una de las más productivas de los últimos años.
La primera bodega en comenzar la recolección ha sido Asensio Carcelén, situada en el paraje de la Cañada del Judío, una de las zonas de menor altitud del territorio amparado por la DOP. Los trabajos han arrancado con la variedad tinta Syrah, una de las más tempranas, que ha alcanzado un buen estado de maduración tras varias semanas de altas temperaturas y ausencia de lluvias.
Según la DOP Jumilla, la uva presenta unas condiciones sanitarias y enológicas óptimas pese al adelanto de la cosecha.
También Bodegas Hijos de Juan Gil ha comenzado la vendimia con variedades blancas, entre ellas la Moscatel de Grano Menudo, en el paraje de La Aragona. La recolección anticipada de esta variedad busca conservar una mayor frescura y potenciar su perfil aromático.
Agosto será un mes de transición
Durante el mes de agosto la actividad se centrará en la recogida de variedades tempranas, tanto blancas, como Sauvignon Blanc o Malvasía, como tintas, entre ellas Tempranillo y Merlot. No obstante, estas uvas representan una pequeña parte de la producción total y se estima que antes de septiembre apenas se habrá vendimiado el 5% de la superficie inscrita en la denominación.
La protagonista de la campaña volverá a ser la Monastrell, que supone alrededor del 70% de la producción de la DOP Jumilla. Esta variedad continúa en pleno proceso de envero, la fase en la que la uva comienza a cambiar de color, y su recolección no se generalizará hasta septiembre.
La diversidad de altitudes y orientaciones del territorio hace que la vendimia se prolongue durante varias semanas, comenzando en las zonas más cálidas del sur y avanzando progresivamente hacia los viñedos situados a mayor altitud.
Mejores previsiones tras varios años marcados por la sequía
Las lluvias registradas durante el último año hidrológico han permitido aliviar la sequía que venía afectando al viñedo en las últimas campañas. A ello se suma la escasa incidencia de plagas, factores que hacen prever una cosecha superior a las de los tres últimos años, tanto en cantidad como en calidad, siempre que no se produzcan episodios meteorológicos adversos durante las próximas semanas.
Mientras tanto, el Órgano de Control del Consejo Regulador ya ha iniciado la actualización del registro de las parcelas que participarán en la campaña de vendimia de este año.
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
- Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo