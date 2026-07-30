Jumilla adelanta la vendimia y se prepara para una cosecha histórica

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Jumilla ha iniciado la vendimia de 2026 con dos días de adelanto respecto al año pasado y con unas perspectivas que invitan al optimismo. Si se cumplen las previsiones, será la campaña más larga de la historia de la denominación y también una de las más productivas de los últimos años.

La primera bodega en comenzar la recolección ha sido Asensio Carcelén, situada en el paraje de la Cañada del Judío, una de las zonas de menor altitud del territorio amparado por la DOP. Los trabajos han arrancado con la variedad tinta Syrah, una de las más tempranas, que ha alcanzado un buen estado de maduración tras varias semanas de altas temperaturas y ausencia de lluvias.

Según la DOP Jumilla, la uva presenta unas condiciones sanitarias y enológicas óptimas pese al adelanto de la cosecha.

También Bodegas Hijos de Juan Gil ha comenzado la vendimia con variedades blancas, entre ellas la Moscatel de Grano Menudo, en el paraje de La Aragona. La recolección anticipada de esta variedad busca conservar una mayor frescura y potenciar su perfil aromático.

Las bodegas comienzan a vendimiar variedades tempranas como la Syrah / L.O.

Agosto será un mes de transición

Durante el mes de agosto la actividad se centrará en la recogida de variedades tempranas, tanto blancas, como Sauvignon Blanc o Malvasía, como tintas, entre ellas Tempranillo y Merlot. No obstante, estas uvas representan una pequeña parte de la producción total y se estima que antes de septiembre apenas se habrá vendimiado el 5% de la superficie inscrita en la denominación.

La protagonista de la campaña volverá a ser la Monastrell, que supone alrededor del 70% de la producción de la DOP Jumilla. Esta variedad continúa en pleno proceso de envero, la fase en la que la uva comienza a cambiar de color, y su recolección no se generalizará hasta septiembre.

La diversidad de altitudes y orientaciones del territorio hace que la vendimia se prolongue durante varias semanas, comenzando en las zonas más cálidas del sur y avanzando progresivamente hacia los viñedos situados a mayor altitud.

Mejores previsiones tras varios años marcados por la sequía

Las lluvias registradas durante el último año hidrológico han permitido aliviar la sequía que venía afectando al viñedo en las últimas campañas. A ello se suma la escasa incidencia de plagas, factores que hacen prever una cosecha superior a las de los tres últimos años, tanto en cantidad como en calidad, siempre que no se produzcan episodios meteorológicos adversos durante las próximas semanas.

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Mientras tanto, el Órgano de Control del Consejo Regulador ya ha iniciado la actualización del registro de las parcelas que participarán en la campaña de vendimia de este año.