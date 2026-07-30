Infraestructuras culmina en Alcantarilla la instalación de los puntos de recarga para los nuevos autobuses eléctricos

La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha finalizado en Alcantarilla la instalación de los diez puntos de recarga destinados a abastecer la nueva flota de autobuses cien por cien eléctricos de Movibus, que ha supuesto una inversión de 1.073.258 euros, cofinanciada por el Gobierno regional y los fondos europeos Next Generation.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, supervisó ayer la finalización de las obras junto a la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y destacó que "con la puesta en servicio de estas instalaciones culminamos una actuación esencial para garantizar la operatividad de la nueva flota eléctrica de Movibus y seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más limpio, moderno y eficiente".

Verdú subrayó que "el Gobierno regional continúa cumpliendo la hoja de ruta prevista para implantar un transporte público interurbano descarbonizado, dotando a los municipios de las infraestructuras necesarias para que la transición hacia la movilidad eléctrica sea una realidad".

Asimismo, señaló que "esta red de recarga supone un paso decisivo para consolidar un sistema de transporte más sostenible, reducir las emisiones contaminantes y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos".

Los cargadores se ubican en la avenida Cristo Yacente, en un solar de titularidad autonómica, y forman parte de la red regional de 44 puntos de recarga que la Consejería está implantando en Alcantarilla, Cartagena y Molina de Segura para dar servicio a la nueva flota de autobuses eléctricos de Movibus. La inversión global destinada a estas infraestructuras supera los 3,8 millones de euros.

Cada uno de los diez cargadores instalados en Alcantarilla dispone de una potencia de 100 kilovatios, lo que permitirá realizar cargas completas en un tiempo estimado de entre cinco y seis horas, garantizando la disponibilidad diaria de los vehículos. La instalación incorpora además un sistema de videovigilancia y monitorización permanente para asegurar el correcto funcionamiento y la protección de los equipos.

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La infraestructura dará servicio, entre otros, a los 12 autobuses eléctricos que actualmente realizan las conexiones metropolitanas entre Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera, tras la cesión realizada por el Gobierno regional al Ayuntamiento de Murcia en el marco del Plan de Transporte Metropolitano de Murcia y su área de influencia.