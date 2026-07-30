La fiesta de Caravaca que opta a Mejor Patrimonio Cultural de National Geographic

El festejo de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz ha sido nominado a ‘Mejor Patrimonio Cultural’ por la prestigiosa revista de Historia de National.

El festejo está incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, además de ser Bien de Interés Cultural, celebrándose durante las Fiestas de la Vera Cruz, que gozan de la declaración de Interés Turístico Internacional, la primera declaración que se realizó en la Región de Murcia. Ahora está nominado a los Premios Historia National Geographic España en la categoría de 'Mejor Patrimonio Cultural', unos galardones que distinguen la labor de divulgación y promoción de la historia, el patrimonio y la cultura. Se puede votar la candidatura en el siguiente enlace

Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de octubre y los ganadores se anunciarán en el número de diciembre de Historia National Geographi

Las votaciones estarán abiertas hasta el 12 de octubre y los ganadores se anunciarán en el número de diciembre de Historia National Geographic.

Desde el consistorio caravaqueño se ha pedido el voto para que los Caballos del Vino alcancen este nuevo reconocimiento.

Premios

votación / La Opinión

Los Premios Historia National Geographic España reconocen cada año proyectos, instituciones, hallazgos y enclaves que destacan por su contribución a la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural.

En la categoría "Mejor Patrimonio Cultural", se premian manifestaciones culturales que han sabido preservar y difundir las tradiciones, la historia y la identidad de un territorio

En la categoría "Mejor Patrimonio Cultural", se premian manifestaciones culturales que han sabido preservar y difundir las tradiciones, la historia y la identidad de un territorio. Los ganadores son elegidos mediante votación de los lectores y la valoración de un jurado especializado.

En esta categoría se premia a aquella manifestación o tradición, religiosa o pagana, abierta a un público mayoritario y sin sesgo de edad o condición, y que, por tanto, entre en la categoría de lo que se considera, por definición, «popular». Se apreciará el arraigo de esta fiesta o tradición, los valores que transmite, y el seguimiento que tiene la misma.

Los nominados son: El Cipotegato – Tarazona; Arde Lucus – Lugo; Fiesta de los patios cordobeses – Córdoba; Danza de la Muerte – Verges; Caballos del vino - Caravaca de la Cruz

El festejo

Carrera de los Caballos del Vino / Ismael

En la ciudad murciana de Caravaca de la Cruz, cada comienzo de mayo es momento de una celebración única: los Caballos del Vino, un festejo reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que no solo constituye un espectáculo singular, sino también un reflejo del vínculo entre comunidad, tradición y territorio.

Integrado en las fiestas en honor a la Santísima y Vera Cruz —que se desarrollan entre el 1 y el 5 de mayo—, este acontecimiento sitúa al caballo en el centro de una tradición que combina historia, competición y artesanía. Durante estos días, las calles se llenan de desfiles en los que los animales aparecen ricamente enjaezados o engalanados con mantos bordados en seda, oro y pedrería, elaborados durante meses por las peñas caballistas.

El momento más esperado tiene lugar el 2 de mayo, con la célebre carrera en la Cuesta del Castillo. En ella, los caballos ascienden a gran velocidad guiados por cuatro caballistas durante una prueba contrarreloj que concentra toda la emoción del festejo. Este acto, junto con los concursos de enjaezamiento y de caballo a pelo, conforman el núcleo competitivo de la celebración.

Caballos del vino/Vestir a un caballo_029 / Enrique Soler

El origen de los Caballos del Vino se sitúa entre la historia y la leyenda medieval. Según la tradición, durante un asedio al castillo de Caravaca en el siglo XIII, varios caballeros lograron introducir vino en la fortaleza cargándolo sobre sus caballos y atravesando el cerco enemigo. Ese vino, bendecido por la Vera Cruz, habría servido para aliviar a la población refugiada, dando lugar al relato fundacional de la fiesta.

Más allá de su carácter festivo, esta manifestación cultural encierra un importante legado inmaterial tales como los conocimientos sobre el cuidado del caballo, las técnicas de bordado y los valores de cooperación, que se transmiten de generación en generación.