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La XIII Gran Premio Villa de Fortuna reúne a las principales instituciones del deporte regional en su presentación oficial

La histórica prueba ciclista, que se celebra desde 1957, tendrá lugar el próximo 11 de agosto y volverá a convertir a Fortuna en referente del ciclismo regional

Presentación del XIII Gran Premio Villa de Fortuna 2026.

Presentación del XIII Gran Premio Villa de Fortuna 2026. / La Opinión

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La Opinión

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El Ayuntamiento de Fortuna ha acogido, esta mañana, la presentación oficial del XIII Gran Premio Villa de Fortuna 2026, una de las pruebas ciclistas con mayor tradición de la Región de Murcia, organizada por el Club Ciclista Puente Tocinos con la colaboración del Ayuntamiento de Fortuna, la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia y la Dirección General de Deportes.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, acompañada por el director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez; el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Mikel Fernández; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fortuna, Sergio Linares, quienes han destacado la importancia de esta cita deportiva para el municipio y para el calendario ciclista regional.

Durante la presentación se ha puesto en valor la larga trayectoria de una competición que se disputa desde el año 1957.

Durante la presentación se ha puesto en valor la larga trayectoria de una competición que se disputa desde el año 1957. / La Opinión

Durante la presentación se ha puesto en valor la larga trayectoria de una competición que se disputa desde el año 1957 y que, edición tras edición, reúne a destacados corredores y equipos, consolidándose como una de las carreras más emblemáticas de la Región de Murcia.

La XIII Gran Premio Villa de Fortuna se celebrará el martes 11 de agosto, con salida prevista a las 18:00 horas, y contará con la participación de ciclistas de las categorías Open, Sub-23, Élite y Máster 30, 40, 50 y 60, ofreciendo un gran espectáculo deportivo para aficionados y vecinos.

La alcaldesa, Catalina Herrero, ha subrayado que "esta prueba representa el compromiso de Fortuna con el deporte y con la promoción de eventos de calidad que contribuyen a dinamizar nuestro municipio y a proyectar su imagen en toda la Región". Asimismo, ha agradecido el trabajo de todas las entidades organizadoras, patrocinadores y voluntarios que hacen posible la celebración de esta cita.

Por su parte, el director general de Deportes, Fran Sánchez, ha destacado el arraigo de esta competición dentro del calendario autonómico, mientras que el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Mikel Fernández, ha puesto en valor el nivel deportivo de la prueba y el esfuerzo organizativo que supone mantener viva una carrera con casi siete décadas de historia.

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Desde el Ayuntamiento de Fortuna se invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de esta jornada deportiva y a salir a las calles para animar a los participantes, contribuyendo al éxito de una prueba que vuelve a situar al municipio como escenario del mejor ciclismo regional.

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