El PSOE de Lorca denuncia "temperaturas insoportables" en el local social de El Consejero

El concejal socialista en Lorca Juan Carlos Segura ha denunciado la situación que vienen sufriendo los vecinos y vecinas de la pedanía de El Consejero, en la Diputación de Parrilla, quienes han trasladado al Grupo Municipal Socialista su preocupación por el mal estado del sistema de climatización de la cantina y del local social, cuyo aire acondicionado permanece averiado y fuera de servicio. Esta incidencia se produce en uno de los momentos más delicados del año, coincidiendo con las altas temperaturas que se están registrando en Lorca, lo que dificulta el uso normal de unas instalaciones que constituyen un punto de encuentro fundamental para la vida social de la pedanía.

Desde el PSOE de Lorca consideran que este problema es un ejemplo más de las carencias que vienen denunciando desde hace tiempo en numerosas pedanías del municipio. «Existe una sensación creciente de desigualdad y abandono entre muchos vecinos del medio rural lorquino, que observan cómo servicios básicos e instalaciones públicas se deterioran sin que lleguen soluciones con la rapidez que merecen. Las pedanías son parte esencial de Lorca y sus habitantes tienen exactamente los mismos derechos que quienes residen en el casco urbano», ha afirmado Segura.

En este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista también han reclamado, tanto a PP como a Vox, que el Mirador del Cabezo de las Palas se mantenga cerrado, convirtiendo una inversión pública en «una obra de escaparate».

La concejala socialista Nines Mazuecos ha recordado que el Ayuntamiento presentó en 2024 la renaturalización del Cabezo de las Palas como un proyecto para recuperar un espacio degradado, crear un nuevo mirador sobre el casco histórico y ponerlo al servicio de vecinos y visitantes.

«Dos años después, la realidad es muy distinta de la propaganda con la que Fulgencio Gil presentó e inauguró este espacio. El mirador permanece cerrado y los lorquinos no pueden acceder libremente a un enclave privilegiado desde el que contemplar el Castillo, los campanarios y los tejados del casco histórico», ha señalado Mazuecos.

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