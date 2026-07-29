Lorca refuerza la protección de sus montes con una inversión de más de 3,2 millones de euros

Lorca continúa avanzando en la recuperación y conservación de sus espacios forestales gracias a las actuaciones que se han ejecutado en distintos enclaves del municipio para combatir los efectos de la sequía, mejorar el estado sanitario de las masas forestales y reducir el riesgo de incendios. El Gobierno regional ha destinado más de 3,2 millones de euros a estas intervenciones, que permiten actuar sobre cerca de 1.600 hectáreas del término municipal entre 2025 y 2026.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, visitó ayer, junto a la directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, las actuaciones realizadas en el entorno de La Fortaleza del Sol y los tratamientos selvícolas que se están desarrollando en la Sierra de Tercia, donde ha podido comprobar el avance de unos trabajos dirigidos a reforzar la conservación de los montes lorquinos y aumentar su resiliencia frente a la sequía, las plagas y los incendios forestales.

Fulgencio Gil ha agradecido al Gobierno regional "el importante esfuerzo inversor que está realizando en Lorca para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar la conservación de unos espacios forestales que son esenciales desde el punto de vista medioambiental, paisajístico y también para la seguridad de los ciudadanos". Asimismo, ha destacado que "estas actuaciones permiten adelantarnos a los problemas derivados de la sequía, minimizar el riesgo de incendios y preservar unos montes que constituyen uno de los grandes valores naturales de nuestro municipio".

El primer edil ha recordado que Lorca ha sido uno de los municipios de la Región más afectados por la prolongada sequía registrada durante los últimos años, una situación que ha provocado el debilitamiento del arbolado, la proliferación de plagas y un incremento del riesgo de incendios forestales. Por ello, el municipio ha sido incluido entre las zonas prioritarias de actuación dentro de la estrategia regional de recuperación forestal.

En concreto, la visita se ha centrado en las actuaciones ejecutadas en el Mirador de La Peñarrubia, incluidas en el proyecto de restauración de ecosistemas y mejora de las infraestructuras verdes. La actuación ha permitido recuperar este enclave como espacio de uso público, compatibilizando la conservación del medio natural con el disfrute de vecinos y visitantes mediante la creación de un nuevo mirador, la instalación de paneles de interpretación ambiental, zonas de descanso con bancos y gradas, así como la mejora de la accesibilidad y de los caminos forestales del entorno.

De forma paralela, también se han contemplado actuaciones selvícolas en más de 54 hectáreas de la Sierra de Tercia, destinadas a mejorar la estructura y resiliencia de las masas forestales de pino carrasco, incrementar la biodiversidad y reforzar la adaptación de estos montes.

Este proyecto de restauración ecológica que se desarrolla en el entorno del monte público Casa del Pino y en la Sierra de Tercia cuenta con una inversión cercana a los 600.000 euros.

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor el proyecto de emergencia que se ejecuta en los montes de Lorca para contener los daños ocasionados por las plagas forestales derivadas de la sequía, una actuación dotada con más de 1,19 millones de euros que permitirá intervenir sobre más de 350 hectáreas mediante tratamientos selvícolas, apeo selectivo de arbolado afectado y actuaciones encaminadas a reducir la carga de combustible y favorecer la recuperación de las masas forestales.

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"Nuestro compromiso es seguir colaborando con el Gobierno regional para que Lorca continúe recibiendo las inversiones necesarias que permitan proteger nuestros montes, conservar la biodiversidad y garantizar que estos espacios naturales puedan seguir siendo disfrutados por las futuras generaciones en las mejores condiciones", ha concluido Fulgencio Gil.