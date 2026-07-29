El Hospital Comarcal del Noroeste incorpora el programa 'TeleIctus' para agilizar la atención al ictus y reducir secuelas

El Hospital Comarcal del Noroeste ha incorporado el programa de telemedicina 'TeleIctus', una nueva herramienta que permite ofrecer una atención más rápida y especializada a los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, reduciendo el riesgo de secuelas y mortalidad gracias a la intervención inmediata de neurólogos de guardia mediante conexión remota.

El centro hospitalario se suma a los otros cuatro centros hospitalarios que cuentan con este recurso de telemedicina, el Reina Sofía de Murcia, Virgen del Castillo de Yecla, el hospital Rafael Méndez de Lorca y el Lorenzo Guirao de Cieza.

El servicio de telemedicina posibilita una valoración inmediata con el neurólogo de guardia del hospital de referencia, decidiendo el tratamiento más adecuado

La consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, han visitado el centro hospitalario junto a la gerencia del Área IV de Salud para conocer el funcionamiento de este nuevo recurso, que ya ha atendido a dos pacientes del Área IV desde su implantación hace apenas dos meses.

La consejera de Salud ha explicado que "este programa permite realizar a distancia el tratamiento agudo de un paciente con ictus, lo que posibilita ganar tiempo en su atención y reduce las posibilidades de mortalidad y de posibles secuelas". Asimismo, Isabel Ayala ha señalado que "así se aumenta la seguridad de los pacientes del Área IV de Salud ante un accidente cerebrovascular, y es una prueba más de que trabajamos para que todos los pacientes, independientemente del lugar en el que residan, dispongan de todos los recursos y de una atención rápida y de calidad".

Durante la visita, el alcalde ha puesto en valor "el esfuerzo y el trabajo coordinado que vienen realizando la Consejería de Salud y la Gerencia del Área IV para atender las demandas sanitarias del Noroeste y seguir mejorando la calidad asistencial que reciben nuestros vecinos". José Francisco García ha destacado que "se está realizando un gran trabajo por la sanidad pública y hoy tenemos un nuevo ejemplo con la puesta en marcha de este servicio, que permitirá ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante una patología en la que cada minuto cuenta".

Asimismo, el alcalde ha asegurado que "el incremento de profesionales, la incorporación de nuevas especialidades, las inversiones que se están ejecutando en el hospital y la futura Unidad de Cuidados Intensivos evidencian un compromiso firme con la mejora de la asistencia sanitaria en nuestra comarca".

El programa 'TeleIctus' conecta al profesional que atiende al paciente en el Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal del Noroeste con el neurólogo de guardia del hospital de referencia, permitiendo valorar conjuntamente el estado del paciente, revisar las pruebas diagnósticas y decidir de forma inmediata el tratamiento más adecuado.

Un centenar de pacientes de toda la Región se beneficiaron de este programa en 2025

En el conjunto de la Región de Murcia, durante 2025 se beneficiaron de este programa 97 pacientes y, en el primer semestre de 2026, ya han sido atendidas 76 personas mediante este sistema.

Mejora de las listas de espera y refuerzo de personal

Implantación del nuevo servicio de TeleIctus en urgencias del Hospital Comarcal del Noroeste / Enrique Soler

Durante la visita también se ha puesto de manifiesto la evolución positiva de los indicadores asistenciales del Área IV de Salud. Según los últimos datos publicados por el Servicio Murciano de Salud, las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas se sitúan por debajo de la media regional.

En los últimos seis meses, los pacientes del Noroeste esperan 27 días menos para ser atendidos en consultas externas y tres días menos para una intervención quirúrgica. En cuanto a las pruebas diagnósticas, la demora media se sitúa en 24 días, dos menos que la media regional.

La consejera destacó igualmente el importante crecimiento de la plantilla sanitaria, con más de 400 profesionales incorporados desde 2020, hasta superar actualmente los 1.300 trabajadores en el Área IV de Salud, de los que 1.013 desarrollan su labor en el Hospital Comarcal del Noroeste.

Nuevos servicios con importantes inversiones

La visita sirvió también para repasar las actuaciones que se están desarrollando para reforzar la cartera de servicios del hospital, entre las que figuran las nuevas consultas de Alergología y Neumología, el Hospital de Día para tratamientos como transfusiones, quimioterapia o nutrición parenteral y el programa pionero de Tele-EEG, implantado a finales de 2025 para realizar estudios neurológicos de alta precisión de forma remota.

Finalizadas las obras de la UCI, ejecutadas con una inversión superior a 2,5 millones de euros, el Gobierno regional ha iniciado el plan de inversiones para dotarla del equipamiento necesario

Además, se continúa trabajando para la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal del Noroeste, una infraestructura en la que el Gobierno regional ha invertido más de 2,5 millones de euros y que contará con ocho camas para pacientes críticos. La pasada semana, el Consejo de Gobierno aprobó la adquisición, por importe de 370.000 euros, del sistema de monitorización centralizada necesario para su funcionamiento, comenzando así el plan de inversiones para su equipamiento que se desarrollará a lo largo de los próximos meses.