El cuartel de la Policía Local de Alhama de Murcia, cerrado por falta de personal: "Llame al 112"

‘Cuartel de Policía Local cerrado por falta de personal. En caso de emergencia, llame al 112 o al 968630001’. Es lo que se leía en un cartel que colgaba hasta la semana pasada en la puerta del cuartel de la Policía Local de Alhama de Murcia, y que, según apuntaron vecinos y agentes afectados, recientemente ha sido retirado debido al «revuelo» que causó. Lo que no ha cambiado es la realidad de que las dependencias siguen cerradas en algunos tramos del día. Por la razón que detallaba el letrero: faltan agentes en la localidad.

Hace unos días se pronunciaban desde el Partido Popular en Alhama de Murcia, para subrayar que «la seguridad de los vecinos no puede seguir siendo víctima de la improvisación, la dejadez, la desorganización y el odio hacia los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad de este gobierno». Ahora lo hacen desde la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep), para destacar que los vecinos sufren «vulnerabilidad e indefensión», dado que, si alguien llegase a las dependencias policiales pidiendo auxilio, se dará con la puerta en las narices y no habrá agentes para ayudarle.

Un móvil con llamadas desviadas

El cuartel en cuestión abre «dependiendo del turno, de si hay efectivos o no», explican. En Alhama de Murcia trabajan 31 policías, pero, como hay gente de baja (por enfermedad o por maternidad u paternidad), faltan medios. Así las cosas, se da la circunstancia de que hay días en los que solo hay dos agentes, los cuales se dedican a patrullar en el vehículo policial. Con ellos llevan un móvil corporativo al cual son desviadas las llamadas entrantes al fijo que se detallaba en el cartel.

La Federación de Sindicatos de Empleados Públicos estudia llevar el asunto a Fiscalía

La única patrulla «tiene que dar cobertura a todo el municipio, que cuenta con más de 24.000 habitantes y que en verano se incrementa en un 40%, aproximadamente, con los residentes de periodo estival de la urbanización Condado de Alhama».

"Problema estructural crónico"

«No se ha llevado a cabo una línea de reposición de personal adecuada y las incorporaciones no han cubierto siquiera las jubilaciones ni la marcha de numerosos agentes, que han buscado nuevos destinos empujados por la mala gestión política», subrayan desde Fesep, al tiempo que destacan que «la respuesta a tal situación, por parte del equipo de Gobierno, ha sido pretender solucionar un problema estructural crónico mediante el ‘abuso’ de horas extraordinarias, lo que ha llevado a los agentes a realizar en ocasiones más de 100 horas extras al mes, provocando la saturación de los mismos y haciendo inviable la conciliación con la vida social y familiar».

Con este panorama, «los servicios jurídicos de Fesep Murcia evalúan en estos momentos trasladar a la Fiscalía la dejación por parte del equipo de Gobierno debido a la preocupante falta de recursos humanos de la Policía Local de Alhama de Murcia y al riesgo que supone para la seguridad de los vecinos», anuncian desde la organización sindical.

"La Policía no es un edificio"

A preguntas de este diario, Leticia Pareja, concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico de Alhama de Murcia, admite que «sí que se ha producido una circunstancia excepcional en un turno concreto, en el que coincidieron varias ausencias por causas perfectamente reglamentarias, como pueden ser bajas médicas o permisos».

«Ante esa situación, se tomó la decisión de priorizar que los agentes disponibles estuvieran donde realmente son más necesarios: en la calle, prestando servicio a los ciudadanos», recalca. Según la edil, «ninguna llamada se quedó sin atender», dado que «los agentes atendieron todas las incidencias desde los vehículos patrulla y el servicio estuvo plenamente garantizado».

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Pareja resta importancia a que el inmueble esté cerrado, puesto que «la Policía Local no es un edificio, la Policía Local son los agentes que patrullan nuestras calles y atienden a los vecinos cuando los necesitan». Y «acabamos de convocar otras cuatro nuevas plazas, a las que se sumarán tres incorporaciones más por movilidad».