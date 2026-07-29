Archena rehabilitará el Cine de Verano con una inversión de 1,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Archena ha dado luz verde al inicio del expediente de licitación de las obras de rehabilitación integral del histórico Cine de Verano, un proyecto que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros financiados con fondos propios y que permitirá recuperar este emblemático espacio como un nuevo centro cultural, accesible y multifuncional para el municipio.

La actuación fue aprobada durante el pleno ordinario de julio con los votos favorables del Partido Popular y el PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra del Grupo Mixto.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución estimado de siete meses y permitirán devolver al uso público un recinto con un importante valor histórico y sentimental para varias generaciones de vecinos. El objetivo es convertirlo en un espacio destinado a la celebración de actividades culturales, educativas, sociales y de ocio, reforzando la oferta cultural de Archena.

La alcaldesa, Patricia Fernández, destacó que con este proyecto el Ayuntamiento cumple "un nuevo compromiso con los vecinos", al tiempo que subrayó que la recuperación del Cine de Verano supone "preservar nuestra historia, revitalizar nuestro patrimonio y seguir transformando Archena con proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos".

La regidora defendió la recuperación del patrimonio como una herramienta para dinamizar el municipio, fortalecer su identidad y generar nuevas oportunidades culturales, sociales y económicas. En este sentido, aseguró que Archena atraviesa "una etapa de transformación sin precedentes", marcada por la recuperación de espacios públicos, la modernización de infraestructuras y la creación de nuevos equipamientos.

Respaldo a las políticas de prevención de incendios

Durante la sesión plenaria también salió adelante una moción presentada por el Grupo Municipal Popular para reforzar las políticas de prevención, vigilancia y respuesta frente a los incendios forestales.

La iniciativa reconoce la labor de los bomberos forestales, Agentes Medioambientales, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y el resto de efectivos que integran el Plan Infomur.

Asimismo, el acuerdo expresa el respaldo a las medidas preventivas impulsadas por el Gobierno regional e insta al Ejecutivo central a reforzar la financiación y la coordinación en materia de prevención y extinción de incendios, además de promover un Plan Nacional de Gestión Forestal Preventiva.

La moción también reclama a la Confederación Hidrográfica del Segura intensificar la limpieza de cauces y ramblas, apuesta por seguir modernizando los sistemas de detección temprana y contempla el desarrollo de campañas municipales de sensibilización para fomentar la prevención y la protección del patrimonio natural.

Minuto de silencio por Venezuela

Antes del inicio del pleno, la Corporación Municipal guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y trasladó sus condolencias a las familias afectadas, especialmente a la comunidad venezolana residente en Archena.

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Además, el Ayuntamiento expresó su solidaridad con las personas afectadas por los incendios forestales declarados este verano en distintos puntos de España y reconoció la labor de bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de emergencias, Protección Civil y voluntarios por su trabajo en la protección de vidas y del patrimonio natural.