Los Alcázares desaconseja el baño en Playa Manzanares por detectar la bacteria E. coli

El Ayuntamiento de Los Alcázares desaconseja ayer, de forma temporal, el baño en el tramo de playa comprendido entre San Antonio y la rambla de la Pescadería, en Playa Manzanares, después de que los análisis detectaran niveles de E. coli superiores a los valores establecidos.

La medida afecta únicamente a esa zona, mientras que el resto de las playas del municipio permanece abierto y puede utilizarse con normalidad.

Las primeras comprobaciones permitieron descartar inicialmente que el origen de la incidencia estuviera relacionado con la red municipal de saneamiento, ya que no existe ninguna conducción ni emisario en ese tramo del paseo marítimo.

No obstante, el Consistorio pidió a Aqualia, empresa responsable del alcantarillado, que mantuviera las inspecciones necesarias para tratar de determinar la causa de la alteración detectada en el agua.

El Ayuntamiento también solicitó a los propietarios de viviendas de la zona que dispongan de fosa séptica que se pusieran en contacto con la empresa para comprobar la posible existencia de fugas o incidencias.

A la espera de los análisis

Está previsto que este miércoles se conozcan los resultados de los análisis realizados ayer. En caso de que sean favorables y la autoridad competente lo autorice, el baño volverá a permitirse de inmediato en el tramo afectado.

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La recomendación se mantendrá de forma preventiva hasta que se confirme que la calidad del agua cumple nuevamente los parámetros exigidos.