Playas
Los Alcázares desaconseja el baño en Playa Manzanares por detectar la bacteria E. coli
La recomendación afecta al tramo comprendido entre San Antonio y la rambla de la Pescadería, mientras el resto de playas permanecen abiertas con normalidad
El Ayuntamiento de Los Alcázares desaconseja ayer, de forma temporal, el baño en el tramo de playa comprendido entre San Antonio y la rambla de la Pescadería, en Playa Manzanares, después de que los análisis detectaran niveles de E. coli superiores a los valores establecidos.
La medida afecta únicamente a esa zona, mientras que el resto de las playas del municipio permanece abierto y puede utilizarse con normalidad.
Las primeras comprobaciones permitieron descartar inicialmente que el origen de la incidencia estuviera relacionado con la red municipal de saneamiento, ya que no existe ninguna conducción ni emisario en ese tramo del paseo marítimo.
No obstante, el Consistorio pidió a Aqualia, empresa responsable del alcantarillado, que mantuviera las inspecciones necesarias para tratar de determinar la causa de la alteración detectada en el agua.
El Ayuntamiento también solicitó a los propietarios de viviendas de la zona que dispongan de fosa séptica que se pusieran en contacto con la empresa para comprobar la posible existencia de fugas o incidencias.
A la espera de los análisis
Está previsto que este miércoles se conozcan los resultados de los análisis realizados ayer. En caso de que sean favorables y la autoridad competente lo autorice, el baño volverá a permitirse de inmediato en el tramo afectado.
La recomendación se mantendrá de forma preventiva hasta que se confirme que la calidad del agua cumple nuevamente los parámetros exigidos.
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
- Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol