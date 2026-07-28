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A la venta una parcela de más de 7.800 m² en Torre Pacheco junto al lago artificial más grande de Europa

El solar municipal que saca a subasta el Ayuntamiento con un precio de salida de 2,6 millones de euros permite edificar 4.500 metros cuadrados de viviendas en uno de los resorts con mayor proyección del Mar Menor

El gran lago artificial de Santa Rosalía en Torre Pacheco, el considerado más grande de Europa.

El gran lago artificial de Santa Rosalía en Torre Pacheco, el considerado más grande de Europa. / L. O.

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Adrián González

Adrián González

Oferta a promotores e inversores para levantar un proyecto residencial en una zona con enorme atractivo y cercana al litoral de la Región de Murcia. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha sacado a subasta una parcela municipal de 7.852,90 metros cuadrados situada en el resort de Santa Rosalía, una de las urbanizaciones residenciales con mayor proyección del Mar Menor y conocida por albergar el lago artificial para baño más grande de Europa. La finca sale al mercado con un precio de partida de 2,6 millones de euros (IVA incluido).

Los interesados podrán presentar sus ofertas mediante procedimiento abierto y subasta al alza, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, hasta el próximo 31 de julio. De la extensión total de la superficie, el terreno ubicado en la Avenida Manuel Frutos Llamazares, cuenta con una edificabilidad de 4.500 metros cuadrados, lo que permitiría el desarrollo de un importante proyecto residencial.

Según el pliego técnico del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este periódico, el suelo está destinado a edificación residencial con tipologías mixtas, con una ocupación máxima del 60%.

Parte de la parcela municipal que salido a subasta. En detalle, la vista área del terreno ofertado.

Parte de la parcela municipal que salido a subasta. En detalle, la vista área del terreno ofertado. / L. O.

El planeamiento urbanístico contempla la construcción de un edificio de cuatro plantas más ático sobre una superficie de 5.007,48 metros cuadrados, además de otro de dos plantas más ático sobre 2.845,42 metros cuadrados, ofreciendo distintas alternativas para el desarrollo de viviendas. El expediente indica además que no constan cargas, gravámenes ni derechos reales constituidos sobre la parcela, circunstancia que facilita su transmisión.

La finca forma parte del Patrimonio Público del Suelo del Ayuntamiento de Torre Pacheco y está inscrita con la finca registral número 61.828 y la referencia catastral 5294611XG8759S0001ZK.

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La valoración económica del inmueble, realizada en septiembre de 2025 por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España, fijaba un valor de 2,16 millones de euros, que constituye el precio de salida de la subasta al que habría que sumarle el 21% del IVA.

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