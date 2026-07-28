Reabierto el punto de información del Monte Arabí de Yecla

El Monte Arabí es uno de los espacios naturales más valiosos de toda la Región de Murcia. Es, por otro lado, un lugar extraordinario para atraer a senderistas y viajeros, ya que cuenta con rutas variadas y adecuadas para todos los públicos.

Este martes reabre el Punto de Información del Monumento Natural Monte Arabí en Yecla. Asimismo, el horario de atención se ha ampliado de martes a domingos. Tras un cierre temporal por las obras de adecuación de las instalaciones, la antigua Casa del Guarda, se convertirá en el Centro de Visitantes del Monte Arabí.

En verano el punto de información abrirá, además de los días entre el martes y el domingo, los festivos. Concretamente, atenderá al público entre las 8.30 y las 15.00 horas y los viernes y sábados tendrá sus puertas abiertas por la tarde: de 16.00 a 17.30 horas.

Cuando termine la temporada estival (15 de septiembre) el horario se reducirá de martes a sábado y el horario pasará a ser de 9.00 a 14.00 por las mañanas y de 15.00 a 17.30 por las tardes. Domingos y festivos acogerá público de 9.00 a 14.00 y de 14.30 a 15.30.

El Punto de Información atenderá las consultas de los viajeros, pero, también, se distribuirá material divulgativo y se ofrecerán recomendaciones sobre los itinerarios, los principales lugares de interés del monte, las condiciones de acceso. Además de las normas y las buenas prácticas recomendadas.

Cueva de la Horadada, Monte Arabí / L.O.

El Puesto de Información

Pese a que el espacio ha estado cerrado, el Ejecutivo regional comunicó en una nota de prensa que el servicio de educación ambiental ha continuado operativo en forma de rutas guiadas actividades divulgativas y actuaciones dirigidas a centros educativos y otros colectivos.

Al respecto de la financiación, el servicio de educación ambiental del Punto de Información está cofinanciado por fondos Feder de la Unión Europea. Por otra parte, se enmarca en las políticas de conservación, educación ambiental y trabajo sobre el patrimonio natural que desarrolla el Gobierno regional.

Uno de los principales motivos de la restauración y reconversión de este espacio es el aumento del número de usuarios. Según subrayaron, el Punto de Información recibía una media de personas superior a las 5.000 al año. Desde la Consejería esperan que la ampliación del servicio incremente, aún más, el número de usuarios. A esto hay que sumarle la ampliación de la apertura (antes abría de viernes a domingo).

En esta línea, indican que también avanzan las actuaciones relacionadas con el proyecto de musealización y la puesta en marcha del futuro centro de visitantes. La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, considera que la reapertura permitirá "volver a ofrecer una atención directa y cercana desde el propio Monumento Natural".

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Añade que todo esto facilitará información útil a los visitantes que quieran conocer este enclave, así como planificar su recorrido y "adoptar un comportamiento responsable y respetuoso con el entorno".