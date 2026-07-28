El Pleno de Caravaca reclama al Gobierno de España que garantice la conectividad del Noroeste en el nuevo mapa estatal de transporte por carretera

El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha aprobado una moción por unanimidad para instar al Gobierno de España a garantizar la conectividad de Caravaca de la Cruz y de toda la Comarca del Noroeste en el futuro Mapa Concesional Estatal de Transporte Regular de Viajeros por Carretera.

La iniciativa, presentada por el Grupo Municipal Popular, pone el foco en la incertidumbre que genera la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto al mantenimiento de las conexiones históricas del municipio con Andalucía Oriental y el Levante, especialmente ante la posible desaparición de la línea de autobús nacional Jaén-Benidorm, con parada en Caravaca.

El acuerdo aprobado reclama al Ministerio que, durante la tramitación definitiva del nuevo mapa concesional, garantice expresamente la conectividad de Caravaca de la Cruz, incorporando al municipio como nodo de intercambio de la red estatal o, en su defecto, articulando las conexiones necesarias entre la red estatal y la autonómica.

Durante el debate se puso de manifiesto que Caravaca desempeña un papel estratégico como cabecera de la comarca del Noroeste y como punto de conexión entre la Región de Murcia y Andalucía Oriental, recordando además la pérdida progresiva de servicios de transporte sufrida en las últimas décadas. Desde el Ayuntamiento se defiende que la planificación del transporte público debe responder no solo a criterios de rentabilidad económica, sino también a principios de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y lucha contra la despoblación.

En el apartado económico de la última sesión ordinaria de Pleno, la Corporación tomó conocimiento del Informe Resumen de Control Interno correspondiente al ejercicio 2025, que refleja una evolución positiva en la gestión municipal. Entre los principales indicadores destacan la reducción del 50 % en los reparos formulados por la Intervención y el descenso de los expedientes con omisión de la función interventora, que pasan de 21 a 13. El informe también constata un incremento de los servicios licitados y recoge el control financiero realizado sobre subvenciones y entidades colaboradoras, reforzando los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y buena gestión de los recursos públicos.

Modificación del PGMO

También resultó aprobada por unanimidad la modificación puntual número 81 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), que permitirá regularizar la situación urbanística de varias parcelas ubicadas en la carretera de Murcia que quedaron fuera de ordenación cuando se aprobó el planeamiento general. La modificación ya se aprobó inicialmente en 2014, pero ha debido someterse a un procedimiento de revisión por un defecto procedimiento al carecer del informe previo preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura CHS.

Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad un trámite administrativo vinculado al contrato mixto de servicios y suministro para la renovación integral del alumbrado público exterior y la implantación del modelo Smart City en el municipio. El acuerdo consistió en la devolución de las garantías provisionales depositadas por las empresas que han concurrido al procedimiento de licitación y que finalmente no han resultado adjudicatarias, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público y el pliego de condiciones. Este contrato, adjudicado a la UTE Ferrovial Energía-Iberdrola Clientes, contempla una inversión cercana a los 18 millones de euros y permitirá modernizar el sistema de alumbrado público e incorporar soluciones inteligentes para una gestión más eficiente de las infraestructuras municipales.

Mociones

El Pleno rechazó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la elaboración e implantación de un plan anual de actuación y mejora de los centros educativos del municipio, al contar con los votos en contra del Grupo Municipal Popular. La moción defendía la creación de un plan como instrumento permanente de planificación, coordinación y evaluación entre el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, con carácter permanente y revisión anual.

En el turno de ruegos y preguntas, el Grupo Municipal Socialista solicitó actuaciones de mejora en el pavimento de la plaza Hermanos Pinzón, el servicio de recogida de residuos en el barrio del Hoyo y el mantenimiento de la calle Miguel de Unamuno, además de interesarse por las causas técnicas del cierre del acceso a la base contra incendios forestales de La Alberquilla. Por su parte, Vox propuso estudiar la creación de una alianza de municipios y comarcas, liderada por Caravaca de la Cruz, para reivindicar el corredor entre el Levante y Andalucía y reclamar nuevas infraestructuras frente al déficit histórico de comunicaciones.