La pedanía lorquina de Coy habilita un espacio para autocaravanas

El turismo en autocaravana se encuentra en auge. La gentrificación y el caos habitual de las grandes ciudades hacen que busquen alternativas que estos vehículos permiten. Las personas que los utilizan pueden quedarse a las afueras de las grandes urbes y, además, realizar otro tipo de actividades como el senderismo.

Para quienes disfrutan de esta forma de conocer el mundo se ha habilitado un espacio para autocaravanas y vehículos camper en la pedanía lorquina de Coy. Concretamente, la zona contará con un área específica en la que podrán estacionar hasta 18 de este tipo de vehículos.

Los estacionamientos estarán delimitados por traviesas de madera, algo bastante habitual en este tipo de enclaves. Sin embargo, no solo habrá aparcamiento: se colocaron cuatro mesas de picnic y se plantaron a su lado diez moreras que les proporcionarán sombra.

En esta línea, también se instalaron un centenar de cipreses para sustituir a los ejemplares secos que allí habitaban. Según indicó el Ejecutivo municipal en una nota de prensa, todas estas labores permitirán "mejorar la imagen y el acondicionamiento paisajístico del entorno".

De forma general, el camping está formado por 63 metros lineales de barandilla de rollizos de madera que rodean una amplia zona de estancia delimitada por un bordillo de hormigón. La zona central cuenta con paseo de piedra laja y hormigón que lleva hasta una fuente ornamental con dos pozas.

Espacios deportivos e iluminación

También habrá lugar para los deportistas, puesto que se construyó una zona de calistenia; se rehabilitó y pintó una pista polideportiva -que se encontraba en un importante estado de deterioro-; y se delimitó el campo de fútbol de arena existente.

La iluminación no será un problema, el Ayuntamiento de Lorca destaca que se instalaron diez báculos y un total de 28 luminarias solares funcionales equipadas con sensor térmico. Asimismo, todo el espacio fue extendido y compactado de zahorra fina para nivelarlo correctamente y mejorar su accesibilidad y uso.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, en el campo de fútbol de arena del espacio. / Ayto. de Lorca

Proyecto

La actuación contó con una inversión cercana a los 45.000 euros, informan. Los promotores fueron la Concejalía de Desarrollo Local, a través del programa de los Consejos Comarcales.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que estuvo presente este marte en la inauguración de este espacio para autocaravanas y vehículos camper, afirma que esta actuación "convierte a Coy en un nuevo punto de encuentro para familias, deportistas y visitantes.

El regidor considera que esto también favorece la llegada de turismo itinerante, "generando nuevas oportunidades para la zona".Gil Jódar defiende su compromiso con todas las pedanías del municipio: "Queremos que vivir en cualquier rincón de Lorca signifique disponer de espacios públicos de calidad y servicios acordes".

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Concluye que seguirán impulsando proyectos que "contribuyan a fijar población, dinamizar la actividad económica". Insiste en que quiere "aprovechar el enorme potencial natural y turístico de nuestras pedanías".