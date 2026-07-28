Avisos
Lorca sufrirá cortes de luz durante la mañana del jueves 30 de julio
La suspensión del suministro eléctrico se produce por labores de mantenimiento y mejoras de la red
El próximo jueves 30 de julio el municipio de Lorca sufrirá varios cortes del suministro eléctrico durante la mañana. Esto se produce por labores de mantenimiento y mejora que llevará a cabo el Ejecutivo municipal en colaboración con Iberdrola en la Red Eléctrica del territorio.
Tanto el Ayuntamiento como la gigante del sector eléctrico han pedido disculpas a la ciudadanía por las "molestias ocasionadas". "Agradecemos de antemano su comprensión ante la necesidad de llevar a cabo una ampliación en la infraestructura", añadieron.
Esta información fue dada por el concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento, Antonio David Sánchez Alcaraz, a través de una nota de prensa.
Zonas y horarios
Los pequeños 'apagones' se producirán, según indican, por la mañana. Concretamente, tendrán lugar entre las 7.00 y las 7.25 horas y entre las 13.05 y las 13.30. Estas son las zonas en las que se cortará el suministro:
- Cl Benemerita 1 A,1
- SN,10,12,14,16,2,4,6,8
- Cl Sagrada Familia 2,3,5,5 PR,7
- Tr Castillo Xiquena 2,6
- Cl Musico Perez De Tudela 1
- Av Presidente Adolfo Suarez 14,2
- Cl Maestro Alejandro Isaac Del Castillo 1
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