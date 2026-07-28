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Lorca sufrirá cortes de luz durante la mañana del jueves 30 de julio

La suspensión del suministro eléctrico se produce por labores de mantenimiento y mejoras de la red

Instalaciones de la subestación eléctrica de Espinardo, en el municipio de Murcia.

Instalaciones de la subestación eléctrica de Espinardo, en el municipio de Murcia. / Juan Carlos Caval

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José Arrondo

El próximo jueves 30 de julio el municipio de Lorca sufrirá varios cortes del suministro eléctrico durante la mañana. Esto se produce por labores de mantenimiento y mejora que llevará a cabo el Ejecutivo municipal en colaboración con Iberdrola en la Red Eléctrica del territorio.

Tanto el Ayuntamiento como la gigante del sector eléctrico han pedido disculpas a la ciudadanía por las "molestias ocasionadas". "Agradecemos de antemano su comprensión ante la necesidad de llevar a cabo una ampliación en la infraestructura", añadieron.

Esta información fue dada por el concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento, Antonio David Sánchez Alcaraz, a través de una nota de prensa.

Zonas y horarios

Los pequeños 'apagones' se producirán, según indican, por la mañana. Concretamente, tendrán lugar entre las 7.00 y las 7.25 horas y entre las 13.05 y las 13.30. Estas son las zonas en las que se cortará el suministro:

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  • SN,10,12,14,16,2,4,6,8
  • Cl Sagrada Familia 2,3,5,5 PR,7
  • Tr Castillo Xiquena 2,6
  • Cl Musico Perez De Tudela 1
  • Av Presidente Adolfo Suarez 14,2
  • Cl Maestro Alejandro Isaac Del Castillo 1
Cartel del Ayuntamiento donde se aclaran las zonas afectadas por los cortes de luz.

Cartel del Ayuntamiento donde se aclaran las zonas afectadas por los cortes de luz. / Ayto. de Lorca

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