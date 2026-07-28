Lorca sufrirá cortes de luz durante la mañana del jueves 30 de julio

El próximo jueves 30 de julio el municipio de Lorca sufrirá varios cortes del suministro eléctrico durante la mañana. Esto se produce por labores de mantenimiento y mejora que llevará a cabo el Ejecutivo municipal en colaboración con Iberdrola en la Red Eléctrica del territorio.

Tanto el Ayuntamiento como la gigante del sector eléctrico han pedido disculpas a la ciudadanía por las "molestias ocasionadas". "Agradecemos de antemano su comprensión ante la necesidad de llevar a cabo una ampliación en la infraestructura", añadieron.

Esta información fue dada por el concejal de Servicios Industriales del Ayuntamiento, Antonio David Sánchez Alcaraz, a través de una nota de prensa.

Zonas y horarios

Los pequeños 'apagones' se producirán, según indican, por la mañana. Concretamente, tendrán lugar entre las 7.00 y las 7.25 horas y entre las 13.05 y las 13.30. Estas son las zonas en las que se cortará el suministro:

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SN,10,12,14,16,2,4,6,8

Cl Sagrada Familia 2,3,5,5 PR,7

Tr Castillo Xiquena 2,6

Cl Musico Perez De Tudela 1

Av Presidente Adolfo Suarez 14,2

Cl Maestro Alejandro Isaac Del Castillo 1