Más inversiones y nuevo suelo industrial para ampliar Saprelorca

El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado este lunes dos importantes iniciativas urbanísticas destinadas al crecimiento del Polígono Industrial Saprelorca con el objetivo ampliar la oferta de suelo industrial del municipio, consolidando así la estrategia del Gobierno lorquino para favorecer la implantación de nuevas empresas, facilitar inversiones y seguir generando oportunidades de empleo.

En concreto, se ha dado luz verde a la aprobación inicial de la modificación estructural número 46 del Plan General Municipal de Ordenación para desarrollar un nuevo sector industrial de más de 77 hectáreas en la diputación de Torrecilla, junto al actual Polígono Industrial de Saprelorca. Asimismo, ha aprobado definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de las parcelas D2 y D3 del polígono, promovido por la mercantil Granja Maripepa, que permitirá mejorar el aprovechamiento conjunto de ambas parcelas para la expansión de esta empresa.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, ha explicado que la modificación estructural aprobada inicialmente permitirá avanzar en la tramitación urbanística necesaria para incorporar más de 77 hectáreas de nuevo suelo industrial junto al actual Polígono Industrial de Saprelorca, una actuación estratégica que ampliará la capacidad del municipio para acoger nuevas empresas y proyectos de inversión.

Y ha añadido que este nuevo ámbito forma parte de la actuación estratégica regional Caedi Lorca-Puerto Lumbreras y permitirá consolidar el eje Lorca-Puerto Lumbreras como uno de los principales polos logísticos e industriales del sureste español. «La ampliación responde a una demanda real del tejido empresarial, en un momento en el que el actual polígono se encuentra prácticamente al completo y ya existen empresas interesadas en disponer de nuevo suelo para desarrollar inversiones de gran envergadura», ha enfatizado.

Gil Jódar también ha anunciado que el Pleno ha aprobado definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas D2 y D3 del Polígono Industrial Saprelorca, un instrumento urbanístico que permitirá reorganizar la edificabilidad de ambas parcelas para que puedan desarrollarse de forma conjunta, adaptando la ordenación a las necesidades del proyecto empresarial promovido por la empresa Granja Maripepa.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que «además de crear nuevo suelo industrial, también trabajamos para facilitar que las empresas que ya apuestan por Lorca puedan seguir creciendo. Nuestro objetivo es contar con una administración útil, ágil y comprometida con quienes generan riqueza y empleo en nuestro municipio».

Estas iniciativas se enmarcan en la hoja de ruta que el Gobierno de Lorca viene desarrollando para seguir haciendo que Saprelorca sea uno de los principales motores económicos del sureste español. En las últimas semanas se ha culminado la instalación de un nuevo hidroseparador de aguas pluviales en el polígono industrial, una infraestructura financiada por Saprelorca y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia que mejora el tratamiento de las aguas de escorrentía, protege el entorno natural y refuerza la capacidad de respuesta de la red hidráulica ante episodios de lluvias intensas.

En la última reunión del Consejo de Administración de la sociedad, Fulgencio Gil ha recordado que se aprobó también el plan de comercialización de las parcelas correspondientes a la ampliación sur, así como el pliego de condiciones para su venta y el modelo de contrato de compraventa, avanzando así en la planificación de la futura puesta en el mercado del nuevo suelo industrial, y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España «mayor sensibilidad» con el futuro del parque empresarial.

El primer edil, además, ha querido poner en valor el trabajo que viene desarrollando Saprelorca desde hace más de cuatro décadas como ejemplo de colaboración entre administraciones públicas y sector empresarial, ya que actualmente, el parque empresarial cuenta con más de 1,8 millones de metros cuadrados urbanizados, 350 parcelas industriales, dos promociones de naves completamente comercializadas y una reserva estratégica de suelo que permitirá afrontar esta nueva etapa de expansión.

«Estamos desarrollando una estrategia integral. No solo ampliamos suelo industrial, sino que mejoramos las infraestructuras, planificamos el futuro crecimiento del polígono y trabajamos de la mano del tejido empresarial para que Lorca siga siendo un municipio competitivo y atractivo para la inversión y para el establecimiento de nuevas empresas», ha afirmado Gil Jódar.

Luz verde a la mejora del Centro de Especialidades

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca ha logrado sacar adelante en el Pleno por unanimidad la moción destinada a exigir una solución inmediata a las severas deficiencias de accesibilidad e infraestructura que presenta el Centro de Especialidades y Centro de Salud Santa Rosa de Lima.

«La sanidad pública no solo requiere buenos profesionales, sino instalaciones accesibles, seguras y dignas. Ninguna persona mayor o con movilidad reducida debería verse obligada a cambiar de planta para ir al baño o sufrir barreras cuando acude a una prueba médica», afirma el concejal José Ángel Ponce.

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El PSOE también se ha interesado por la promesa de Fulgencio Gil del proyecto para la construcción del Centro de Salud de San Cristóbal, aunque «la respuesta ha sido completamente evasiva por parte del PP, manteniéndose la parálisis de esta importante y demanda infraestructura», afirman los socialistas.