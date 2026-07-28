Denuncian que una colonia de vencejos se encuentra amenazada tras más de 50 años anidada en el CEIP Virgen del Loreto de Santiago de la Ribera

La plataforma vecinal Salvemos Árboles del Mar Menor denuncia la amenaza a una importante colonia de vencejos, especie protegida por la legislación española y europea, durante las obras de retirada del amianto en el CEIP Virgen del Loreto de Santiago de la Ribera.

La plataforma constituida hace un año en defensa de los ecosistemas urbanos y periurbanos de los municipios ribereños del Mar Menor, alerta una vez más sobre una actuación que pone en riesgo la biodiversidad y la salud ambiental en el entorno de la laguna.

El colectivo denuncia que las obras de retirada de las cubiertas de amianto se han iniciado sin que, se hubiera contemplado la existencia de esta colonia durante su planificación, hecho que recientemente ha reconocido la dirección del Centro en un comunicado oficial a la comunidad educativa (Ver anexo). Como consecuencia, decenas de nidos han quedado expuestos y cientos de polluelos permanecen en riesgo, comprometiendo el éxito reproductor de una de las colonias más importantes del municipio.

Los vecinos recuerdan que los vencejos utilizan de forma ininterrumpida estos huecos para nidificar desde hace más de cincuenta años y que la destrucción o alteración de sus lugares de reproducción está prohibida por la normativa vigente. La necesaria retirada del amianto no exime del cumplimiento de estas obligaciones legales.

Asimismo, la plataforma advierte de que, si el diseño de las nuevas cubiertas no incorpora espacios adecuados para la nidificación, el próximo año, cuando los vencejos regresen en primavera para reproducirse, la colonia podría perder definitivamente su lugar de cría.

El hecho de que esta colonia se ubique en un centro educativo hace aún más necesaria su conservación, tanto por su valor ecológico como por su potencial educativo y de sensibilización ambiental. Además, los vencejos desempeñan una importante función de control biológico de insectos, especialmente mosquitos, contribuyendo al bienestar de los vecinos.

La plataforma lamenta que, según considera, María José Bernal Bernal haya desatendido sus responsabilidades tanto como directora del centro educativo como en el ejercicio de sus cargos de tercera teniente de alcalde y concejala de Educación, Salud y Sensibilización Medioambiental del Ayuntamiento de San Javier.

El colectivo recuerda que una gestión municipal que no integre la conservación de la biodiversidad en la planificación de las obras públicas puede ocasionar graves perjuicios ambientales y sociales, especialmente en un entorno tan sensible como el Mar Menor.

Asimismo, los vecinos y vecinas colindantes muestran su preocupación por la falta de información sobre el desarrollo de los trabajos de desamiantado y sobre las medidas de protección y prevención que deberían adoptar para minimizar los posibles riesgos derivados de una eventual exposición por inhalación de fibras de amianto durante la ejecución de las obras, esta preocupación se ve agravada por el hecho de que algunos vecinos podrían referir síntomas compatibles con una falta de contención para evitar dichos riesgos y tampoco se ha delimitado ni restringido temporalmente el paso de peatones.

Por todo ello, la plataforma vecinal exige al Ayuntamiento de San Javier:

La paralización temporal de los trabajos en las zonas donde existan nidos activos mientras no se garantice el pleno cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de la fauna silvestre.

La instalación de nidales integrados en la nueva cubierta, o la adopción de otras medidas compensatorias eficaces que garanticen a futuro la conservación de la colonia.

El seguimiento de las obras por un técnico especialista en avifauna durante todo el proceso.

Que, durante la fase de retirada del amianto, se extremen las medidas de protección para minimizar el impacto sobre los polluelos que aún permanecen en fase de desarrollo.

Respecto a salud ambiental: Información clara, suficiente y transparente a los vecinos y vecinas colindantes sobre el desarrollo de los trabajos de desamiantado, así como sobre las medidas de protección y prevención necesarias para minimizar cualquier riesgo derivado de una eventual exposición a fibras de amianto.

Desde el equipo directivo del centro afirman que tanto ellos como el Ayuntamiento carecen de competencias directas en estos trámites. "Consideramos fundamental que se proteja la fauna, pero también es imprescindible exigir que las obras se agilicen para que todos podamos incorporarnos con normalidad en septiembre", declaran.