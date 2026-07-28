Cieza, Abarán y Blanca se quedan este verano sin ambulancia de urgencias las 24 horas del día “poniendo en riesgo la vida” de los pacientes

Marisol Sánchez, viceportavoz regional del PSOE, acompañada de Antonio Ignacio Martínez-Real, concejal socialista de Cieza, ha denunciado este martes, en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, que la Unidad Móvil de Emergencias (UME) del Área IX de la Región de Murcia (Cieza, Abarán y Blanca), que atiende a más de 55.000 usuarios, no estará disponible las 24 horas del día, tal y como estaba prestando sus servicios, desde el mes de julio hasta el 30 de septiembre, debido a que “el Gobierno de regional no quiere gastarse más dinero para cubrir las vacaciones típicas de esta época estival y las bajas que se puedan producir”.

En este sentido, el Gobierno de López Miras ha llevado a cabo “una nueva barrabasada, un nuevo atropello que va a enfrentar a las distintas áreas de salud de la Región de Murcia y que va a quitar recursos del Área IX para otorgárselos al Noroeste murciano”, ya que, según Sánchez, quien argumenta disponer de los correos internos que certifican su denuncia, la UME de la Vega Alta tendrá que trasladar a los pacientes críticos del Hospital de Caravaca hasta Lorca mientras que la UME del Noroeste sí prestará su servicio íntegramente en su área de salud.

“Con esta medida se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Cieza, Abarán y Blanca, puesto que si la UME del Área IX es llamada para realizar un traslado de pacientes hasta Lorca entre el trayecto de ida y vuelta, además del tiempo de recepcionarlos, puede tardar hasta cuatro horas. Entonces, durante dicho traslado, ¿qué pasaría si hay una emergencia en Blanca; si un niño se está ahogando en las piscinas de Cieza; o si hay un accidente en Abarán? ¿Saben quién los atendería?: Nadie”, subrayó la viceportavoz del PSOE murciano, quien matizó que “estamos sufriendo un atropello tras otro, un maltrato tras otro; al Gobierno regional hay que desalojarlo del poder mediante las urnas.

“Esta reorganización, que así la llama el Gobierno murciano del PP, ya la pusieron en marcha el año pasado y ahora repiten lo mismo este año. Los profesionales sanitarios ya se quejaron el año pasado y este año ha sucedido lo mismo. Pero no les ha hecho caso, y sabemos cómo se las gasta el Ejecutivo de López Miras. Por ejemplo, sancionaron al médico del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao que denunció el funcionamiento deficitario de los cribados de cáncer. Y a estos profesionales que están denunciando la situación les ha dicho que ‘calladitos están mejor’ y, en caso contrario, que se atengan a las consecuencias”, enfatizó Marisol Sánchez.

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Por su parte, Antonio Ignacio Martínez-Real, concejal socialista en Cieza, afirmó que su partido presentará una moción en el Pleno municipal para instar una solución a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. “A pesar de que no es una competencia municipal, ya que es regional, todos recordamos cuando hace tres años, en la campaña electoral, Tomás Rubio, alcalde de Cieza, prometió que subsanaría la falta de urgencias pediátricas en el Área IX de salud y tres años después no se ha mejorado absolutamente nada, por lo que debería dar alguna explicación. La ciudadanía debe valorar, dentro de unos meses, y decidir, si quiere que esto siga igual o si prefiere un cambio y votar al PSOE tras el fracaso del pacto de Gobierno entre PP y Vox”, concluyó el edil.