Alcantarilla estrena su nuevo ‘pulmón verde’
El Gobierno regional invierte un millón de euros en el proyecto de Recuperación de la Huerta y Aprovechamiento Hídrico, donde destaca el nuevo tanque de tormentas del paraje ‘Las Caracolas’
El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, inauguró hoy el proyecto de Recuperación de la Huerta y Aprovechamiento Hídrico de Alcantarilla, una infraestructura que unifica la ingeniería hidráulica de vanguardia con la creación de un gran espacio de esparcimiento público a orillas del río Segura. “Es un proyecto que va a proteger a las personas y al medio ambiente cuando haya fenómenos climatológicos adversos, fenómenos de lluvias que cada vez son más frecuentes e intensas”, dijo el jefe del Ejecutivo regional.
Durante la inauguración, López Miras subrayó que el elemento central de la infraestructura consiste en un tanque de tormentas subterráneo dotado con capacidad para albergar hasta 10.000 metros cúbicos de agua. Este sistema asume la función de aliviar de forma inmediata la red de saneamiento y alcantarillado municipal durante precipitaciones intensas, captando el primer caudal de lluvia junto con los sedimentos y arrastres para evitar que terminen vertidos de manera directa sobre el cauce del río Segura.
“De esta forma volvemos a demostrar una de las señas de identidad de la Región de Murcia, el aprovechamiento eficiente del agua”, dijo el presidente, ya que todo el volumen hídrico recolectado en este tanque será conducido paulatinamente hacia la planta depuradora municipal para recibir su correspondiente tratamiento de regeneración, permitiendo su posterior reutilización en el regadío de los cultivos tradicionales de la zona o en las tareas de conservación y mantenimiento de los espacios verdes urbanos.
Además, destacó que “este proyecto de reducción del riego de inundaciones, de protección de las personas, de gestión medioambiental del agua y de aprovechamiento eficiente del agua, también es un proyecto que recupera parte de nuestra identidad y de nuestra tradición como es la huerta”.
Más allá de sus especificaciones técnicas de protección hidráulica, la intervención en la superficie ha hecho posible la transformación de un terreno anteriormente degradado y vulnerable en un nuevo pulmón verde para el municipio. El diseño paisajístico respeta e integra la tradición agrícola de la huerta murciana mediante cultivos locales, ubicándose de manera armónica junto a monumentos icónicos de la gestión histórica del agua de la localidad, como son el Acueducto, la Rueda de la Noria y el Museo Etnográfico.
La ejecución del proyecto ha supuesto una inversión presupuestaria directa por parte de la Comunidad Autónoma de un millón de euros, materializándose bajo una estrecha fórmula de colaboración público-privada que ha aglutinado de forma coordinada las aportaciones y el trabajo del Ayuntamiento de Alcantarilla, Hidrogea y la Fundación PepsiCo desde el inicio de las obras en la pasada primavera de 2024.
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