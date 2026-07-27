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Tres imágenes de Antonio A. Molina Laveda y Ángel Molina Miñano ‘Sacris’ protagonizan el cartel de los encierros 2026

En esta ocasión se ha apostado por una original composición conformada por tres imágenes del encierro que discurre por la calle Mayor

Presentacion del cartel de los encierros de Blanca

Presentacion del cartel de los encierros de Blanca / La Opinión

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Enrique Soler

Enrique Soler

Blanca

El Ayuntamiento de Blanca ha presentado el cartel anunciador de los Encierros de Blanca 2026, que este año está a cargo de Sacris, con diseño de Sebastián Guillamón, en un acto que ha contado con el concejal de Festejos, Jesús Cano; el autor de las fotografías; así como representantes de la Peña Manolete y el Círculo Taurino.

La primera de ellas está fechada en 1954 y es obra de Ángel Molina Miñano ‘Sacris’; las dos siguientes se realizaron en 1995 y 2025 y son obra de Antonio Á. Molina Laveda

En esta ocasión se ha apostado por una original composición conformada por tres imágenes del encierro que discurre por la calle Mayor. En concreto, la primera de ellas está fechada en 1954 y es obra de Ángel Molina Miñano ‘Sacris’; las dos siguientes se realizaron en 1995 y 2025 y son obra de Antonio Á. Molina Laveda.

Este año los encierros arrancarán por el recorrido tradicional, declarado de Interés Turístico Regional, el 8 de agosto a las 15:00 h. Posteriormente, tendrá lugar el encierro nocturno, el 10 de agosto, a las 22:00 h., también por el recorrido tradicional, desde que se instauró el pasado año uno de los de mayor afluencia. El tercer encierro será el encierro juvenil de la Peña Manolete del 12 de agosto, a las 20:00 h.

El 13 agosto, el encierro será a partir de las 12:00 h. por Gran Vía, y el quinto de este año contará con el mismo escenario el 14 de agosto, pero se traslada a las 22:00 h., convirtiéndose en el segundo encierro nocturno y la novedad que se ha incorporado este año a las fiestas en honor a San Roque. Estos eventos cuentan con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.

Trayectoria profesional

Carteles encierros

Carteles encierros / La Opinión

Antonio Ángel Molina Laveda, nacido en Blanca en 1963, empezó en el mundo de la fotografía en el 1987 como ayudante de Ángel Molina Miñano ‘Sacris’. En 1991 abrió su propio negocio en el municipio de Blanca como fotógrafo profesional y autónomo, continuando con la marca fotográfica ‘Sacris’ hasta la actualidad. 

Además de trabajar como fotógrafo en eventos sociales y en su establecimiento, situado en un primer momento en la Plaza de la farola y a partir de 2003 en la Gran Vía, lleva inmortalizando la historia de Blanca desde los años 80, protagonizando algunas de sus fotografías los carteles de representativos eventos como Semana Santa, la Romería de San Roque y el encierro de Blanca en numerosas ocasiones. 

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Tres imágenes de Antonio A. Molina Laveda y Ángel Molina Miñano ‘Sacris’ protagonizan el cartel de los encierros 2026

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