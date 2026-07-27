Emergencias
Un octogenario resulta herido tras caer por un terraplén de diez metros en Carvaca de la Cruz.
El hombre atendido por los anitarios y trasladado al Hospital Comarcal del Noroeste
Un hombre de 88 años se precipitó esta mañana por un terraplén en Caravaca de la Cruz. Según informó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, el hombre se resbaló desde un barranco que tenía una altura de diez metros.
Los agentes vieron a la persona herida desde un puente en la carretera que conecta Caravaca de la Cruz con Moratalla. El hombre se encontraba herido en el fondo del barranco que era "de difícil acceso".
Ante las heridas, el varón fue atendido por los sanitarios que lo estabilizaron y trasladaron en la UME al Hospital Comarcal del Noroeste, de Caravaca.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron patrullas de la Policía Local, bomberos de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias (UME). Además del personal sanitario.
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