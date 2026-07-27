El Gobierno regional destina a la mejora de la red de ecoparques cerca de seis millones y refuerza las instalaciones de Moratalla

El Gobierno regional continúa reforzando su apuesta por una gestión de residuos más moderna, eficiente y cercana a los municipios con la ampliación y mejora de la Red de Ecoparques, una estrategia que ya ha movilizado cerca de seis millones de euros en 25 municipios de la Región (algunos de ellos en convocatorias diferentes).

“Estamos dotando a la Región de Murcia una red de infraestructuras destinadas a facilitar el reciclaje, mejorar los servicios municipales y ayudar a los ciudadanos a participar activamente en la economía circular”, destacó hoy el consejero de Medio Ambiente, Industria Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, durante la inauguración de la reforma integral del ecoparque del municipio, en el paraje de Los Alderetes.

La instalación se integra plenamente en la Red de Ecoparques de la Región de Murcia y permite mejorar de forma significativa la recogida selectiva

El consejero subrayó que la Red de Ecoparques “es una apuesta estratégica del Gobierno regional para dar respuesta a una necesidad real a los municipios y a la ciudadanía, ofreciendo instalaciones accesibles, bien equipadas y adaptadas”. En este sentido, señaló que el de Moratalla “es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre administraciones se traduce en infraestructuras útiles, sostenibles y al servicio de los vecinos”. La reforma integral ha supuesto una inversión de 288.433 euros, financiada en su práctica totalidad por la Comunidad a través de los fondos MRR europeos.

Red de Ecoparques

Apertura nuevo ecoparque en Moratalla / Enrique Soler

La instalación se integra plenamente en la Red de Ecoparques de la Región de Murcia y permite mejorar de forma significativa la recogida selectiva y la correcta gestión de residuos, que no pueden depositarse en los contenedores habituales de la vía pública. De este modo, se favorece la reutilización y el reciclaje de materiales, al tiempo que se reduce la cantidad de residuos destinados a vertedero. El ecoparque de Moratalla tiene una capacidad de tratamiento anual de 390 toneladas de residuos y puede almacenar hasta un centenar en sus instalaciones.

Juan María Vázquez recordó que el Gobierno regional ha puesto en marcha líneas de apoyo para seguir ampliando y mejorando esta red regional de ecoparques: “El objetivo es que todos los municipios cuenten con infraestructuras adecuadas para una gestión de residuos eficaz, en línea con el Plan Recircula Horizonte 2035”.

El plan transforma el modelo regional de prevención y gestión de residuos, priorizando su reducción, reutilización, recogida separada, reciclaje y valorización

El plan transforma el modelo regional de prevención y gestión de residuos, priorizando su reducción, reutilización, recogida separada, reciclaje y valorización, así como la disminución progresiva del vertido, y la mejora de la trazabilidad y control.

Recircula Horizonte 2035 prevé una inversión pública y privada de más de 330 millones de euros en la próxima década, con especial atención en su primera fase al apoyo a los ayuntamientos para una gestión y reciclaje más eficiente de residuos municipales en los próximos diez años.

En concreto, 40 millones ya se han aplicado para ayudar a los municipios en la gestión y reciclaje de residuos hasta 2027. La mayor parte de los 40 millones euros de fondos disponibles sirvieron para mejorar las plantas de gestión de residuos y la recogida selectiva, la potenciación del reciclaje y avanzar en el objetivo de conseguir una economía plenamente circular y un cambio de modelo de gestión.

Nuevas instalaciones en Moratalla

El ecoparque de Moratalla se ubica en una parcela municipal y presenta un diseño funcional. La instalación cuenta con grandes áreas diferenciadas de almacenamiento, con una primera para residuos inertes, voluminosos, metales, materiales plásticos, vegetales y vidrios, así como la de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En este punto también se recibirá el aceite usado de automoción.

Además, dispone de un aula de educación ambiental, concebida como espacio para la educación, la concienciación y el trabajo con escolares, asociaciones y colectivos sociales. En este punto, el consejero destacó que “avanzar hacia un futuro más sostenible consiste en contar con buenas infraestructuras, y también de la sensibilización y la colaboración activa de la ciudadanía, porque los ecoparques deben ser también espacios para aprender y para fomentar hábitos responsables desde edades tempranas”.

En esta área se ubican también los contenedores para aceites vegetales y minerales, textiles, vidrio, papel y cartón, envases ligeros, plásticos y equipos eléctricos. El ecoparque entrará en funcionamiento tras su inauguración, con un horario de 9 a 14 y de 16 a 18:30 todos los días excepto jueves, domingos y festivos.

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, recordó que se trata de “una reivindicación de varios años por el mal estado del anterior ecoparque”, adelantando que “la subvención ha incluido la renovación de contenedores y la adquisición de nuevos vehículos, y la adjudicación del servicio incluye un servicio ‘Puerta a puerta’ en casco urbano y pedanías”.