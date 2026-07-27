Cehegín clausura un inolvidable Año Jubilar en Honor a la Virgen de las Maravillas

Cehegín vivió una jornada histórica con la solemne clausura del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, un acontecimiento que ha marcado la vida religiosa, cultural y social del municipio durante los últimos doce meses y que concluyó con una multitudinaria celebración presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes y en la que también participó el Obispo de Jaén e hijo de Cehegín, Sebastián Chico.

Los actos contaron con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; la Consejera de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa, miembros del Equipo de Gobierno; representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; miembros de la Corporación Municipal; el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol; autoridades civiles y militares; representantes de asociaciones y colectivos, así como cientos de cehegineros y peregrinos que quisieron participar en el cierre de este Año Santo.

Esta última semana, la imagen ha permanecido en visita jubilar en la Parroquia de Santa María Magdalena, templo en el que fue recibida hace trescientos años a su llegada a Cehegín

Esta última semana, la imagen ha permanecido en visita jubilar en la Parroquia de Santa María Magdalena, templo en el que fue recibida hace trescientos años a su llegada a Cehegín. Desde allí se inició el recorrido de traslado de la imagen hasta el antiguo convento de San Esteban acompañada por miles de fieles. Un trayecto "cargado de simbolismo y emoción" según explica el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol, ya que al paso de la imagen se fueron cerrando las puertas de edificios y viviendas: "No era un gesto de despedida de María sino la expresión de que concluía un tiempo excepcional de indulgencia, peregrinación y encuentro con Dios".

En su homilía, Lorca Planes destacó de la Madre de las Maravillas su fe "como respuesta personal, libre y generosa a la llamada concreta de Dios"

A su llegada a la Parroquia Nuestra Señora de las Maravillas, se inició en la zona exterior la celebración de la Eucaristía, en la que el obispo de Cartagena estuvo acompañado por el obispo de Jaén, natural de Cehegín, Sebastián Chico; el vicario de zona y varios sacerdotes. En su homilía, Lorca Planes destacó de la Madre de las Maravillas su fe "como respuesta personal, libre y generosa a la llamada concreta de Dios", y pidió su intercesión por todos los habitantes de Cehegín, así como por los que la honran.

Al término de la misa, el himno nacional acompañaba el momento en el que la imagen de las Maravillas entraba en el templo de la que es titular y se cerraban las puertas marcando el final del Año Jubilar. "Todo el pueblo comprendió con este gesto el comienzo de una nueva etapa, el nacimiento de un compromiso renovado de custodiar el inmenso legado espiritual, histórico y cultural recibido", asegura Noguerol. "El Año Jubilar ha concluido; sin embargo,, la historia continúa porque hace tres siglos Dios eligió a Cehegín para que su Santísima Madre viviera entre nosotros; y esa elección seguirá dando fruto mientras exista un ceheginero que pronuncie con fe y emoción: ¡Viva la Virgen de las Maravillas!".

La celebración litúrgica estuvo acompañada por el Coro Ciudad de Cehegín, que puso la nota musical a una ceremonia cargada de solemnidad y emoción

La celebración litúrgica estuvo acompañada por el Coro Ciudad de Cehegín, que puso la nota musical a una ceremonia cargada de solemnidad y emoción. Posteriormente, el traslado de la imagen de la Virgen hasta el Convento de San Esteban estuvo acompañado por la Sociedad Musical de Cehegín, que interpretó diversas marchas procesionales durante el recorrido.

Un año que "quedará para siempre grabado en la historia de Cehegín"

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto al presidente de la Hermndad, Tomás Noguerol / ADM Fotografía

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que el Año Jubilar "quedará para siempre grabado en la historia de Cehegín", al haber permitido fortalecer la fe, las raíces y el profundo vínculo que el pueblo mantiene con su Patrona.

Del Amor recordó que, a lo largo de estos meses, la Virgen de las Maravillas "ha sido la gran protagonista de un Año Jubilar que ha trascendido lo puramente religioso para convertirse también en un acontecimiento social, cultural, patrimonial y humano", gracias a una intensa programación formada por celebraciones religiosas, peregrinaciones, exposiciones, conciertos, publicaciones, conferencias, documentales y numerosas iniciativas que han proyectado el nombre de Cehegín mucho más allá de sus fronteras.

La alcaldesa quiso expresar el agradecimiento del Ayuntamiento a la Hermandad de la Virgen de las Maravillas por el extraordinario trabajo realizado, con una mención especial a su presidente, Tomás Noguerol, por su entrega y capacidad de liderazgo durante todo el Año Jubilar.

Asimismo, destacó la estrecha colaboración mantenida entre el Ayuntamiento y la Hermandad desde el inicio de esta celebración, agradeciendo también el respaldo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la implicación del concejal de Cultura y Festejos, Lolo García, por su trabajo coordinado en el desarrollo de una programación cultural de gran calidad.

La regidora hizo extensivo su reconocimiento a voluntarios, trabajadores municipales, parroquias, asociaciones, empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de comunicación y a todas las personas que, desde distintos ámbitos, han contribuido al éxito de este acontecimiento.

Finalmente, Alicia del Amor tuvo palabras de agradecimiento para todos los cehegineros por su participación, devoción y hospitalidad durante este Año Jubilar, asegurando que "la Virgen de las Maravillas no solo es nuestra Patrona; es el alma de nuestro pueblo y el vínculo que une a generaciones de cehegineros".

Con esta celebración, Cehegín cierra oficialmente un Año Jubilar que deja un importante legado de fe, unidad, patrimonio y proyección para el municipio, reafirmando la profunda devoción que el pueblo profesa a su Madre, Reina y Patrona, la Virgen de las Maravillas.

La música sacra llena de emoción la víspera de la clausura

Concierto de clausura / La Opinión

La Iglesia de Santa María Magdalena acogió un extraordinario concierto de música sacra que sirvió como prólogo a la clausura del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, una cita que reunió a numerosos asistentes para disfrutar de una velada cargada de espiritualidad, emoción y belleza.

El concierto, coordinado por Víctor Martínez, contó con la participación del organista Luis Cantó Cuadrado y la mezzosoprano María José Peñalver Rodríguez, quienes ofrecieron una magnífica interpretación de un cuidado repertorio de música sacra.

La actuación estuvo acompañada por el sonido singular de un histórico harmonium Alexandre Debain, construido en París en 1867

La actuación estuvo acompañada por el sonido singular de un histórico harmonium Alexandre Debain, construido en París en 1867, un instrumento de gran valor patrimonial que aportó una atmósfera única a la interpretación y enriqueció la experiencia musical de los asistentes.