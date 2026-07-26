Los vecinos del casco antiguo de Cieza logran que los reciba Tomás Rubio.

Este sábado, 18 días después de que realizasen una cacerolada en la puerta del Ayuntamiento de Cieza, los representes de la Plataforma de Amigos y Vecinos del Casco Antiguo de la localidad, han logrado mantener una reunión con el alcalde Tomás Rubio y con Manuel Martínez, concejal de Servicios, para trasladarles las principales necesidades del vecindario.

En este sentido, los representantes vecinales hicieron entrega a las autoridades municipales de un documento con propuestas sobre limpieza, recogida de enseres, seguridad, aparcamientos e iluminación, “fruto de las inquietudes y aportaciones de muchos vecinos”, apostillan, al mismo tiempo que agradecen “el trato recibido y la disposición al diálogo que nos han mostrado”. Los mismos valoran “positivamente” el encuentro, “ya que el alcalde nos trasladó su compromiso de implicarse para trabajar en aquellas propuestas que sean viables”.

Los integrantes de la plataforma vecinal subrayan que entre los principales compromisos adquiridos destacan “trabajar para mejorar la limpieza del Casco Antiguo; estudiar los problemas de aparcamiento y valorar posibles soluciones; analizar la posibilidad de implantar una tarjeta de residente. una propuesta que consideramos importante para facilitar el estacionamiento de los vecinos y mantener una comunicación directa con la Concejalía de Urbanismo y Servicios para trasladar incidencias y desperfectos que requieran actuación”.

Asimismo, según afirman los representantes vecinales, “hemos acordado realizar un seguimiento de los compromisos adquiridos y mantener una nueva reunión durante el mes de septiembre para evaluar la implementación de las medidas planteadas y su impacto”, quienes matizan que “somos conscientes de que este es solo el primer paso, pero creemos que el diálogo, el respeto y el trabajo conjunto son el mejor camino para conseguir mejoras para nuestro barrio”.

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Desde la plataforma informan que seguirán trabajando con “responsabilidad, escuchando a los vecinos y colaborando con el ayuntamiento para que los compromisos adquiridos se conviertan en actuaciones reales”.