Música, tradición, devoción y alegría en las fiestas de Molina de Segura

Las Fiestas Patronales de Molina de Segura 2026 iniciarán su andadura el jueves 3 de septiembre con el Pregón de Fiestas y el concierto de la Banda Municipal de Música de Molina de Segura. Este viernes, en el Restaurante La Marimorena, ha tenido lugar la presentación oficial del cartel y la programación festiva, acto al que han asistido el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso; el edil de Fiestas Locales, Juan de Dios García; y el concejal de Deporte y Salud, Carlos Perelló.

Sidonie (Viernes, 4 de septiembre, 21:30h., Plaza de España). / La Opinión

Las fiestas se prolongarán hasta el lunes 21 de septiembre, día festivo en la localidad, en el que se celebrará el regreso de la Patrona de Molina de Segura, la Virgen de la Consolación, a su Ermita. Durante ese periodo, vecinos y visitantes de toda la Región y el resto de España podrán disfrutar de un extenso programa con actividades festivas, deportivas y religiosas dirigidas a públicos de todas las edades.

Alejo Stivel (Sábado, 12 de septiembre, 19:00h., REMO). / La Opinión

El regidor molinense, José Ángel Alfonso, ha señalado que «hay momentos en los que Molina de Segura se reconoce a sí misma sin necesidad de grandes palabras. Basta con salir a la calle, ver a las familias paseando, escuchar la música en una plaza, sentir el ambiente de feria, el olor de septiembre, las luces encendidas y esa alegría sencilla que aparece cuando una ciudad se encuentra con lo mejor de sí misma. Eso son nuestras Fiestas Patronales. Un tiempo para celebrar, para reencontrarnos, para recordar de dónde venimos y para sentir, con orgullo tranquilo pero profundo, que pertenecemos a una gran ciudad, con historia y con una manera muy especial de vivir sus tradiciones. Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Consolación son memoria, convivencia, devoción y alegría que todos compartimos de forma única».

La música, protagonista

La música será, un año más, el principal atractivo de las fiestas. Los conciertos se celebrarán, en su mayoría, en la Plaza de España, con acceso gratuito, así como en el Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO), en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil, la Plaza de la Constitución y la Plaza de Europa. Actuarán artistas como Café Quijano, la Orquesta Mondragón, La Frontera, Manel Fuentes (tributo a Bruce Springsteen), Alejo Stivel, OBK, Tam Tam Go, Javier Ojeda, la Orquesta La Mundial, David Civera y Malena Gracia, además de musicales y otros tributos a grandes grupos y artistas.

Café Quijano (Lunes, 21 de septiembre, 22:30h., Plaza de España). / La Opinión

El REMO albergará además la vigésimo primera edición del B-Side Festival de Molina de Segura 2026, que se celebra los días 4 y 5 de septiembre, y que este año tendrá como grandes protagonistas, entre otros, a Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte y Xavibo.

Orquesta Mondragón (Sábado, 19 de septiembre, 23:00h., Plaza de España). / La Opinión

El primer edil molinense, José Ángel Alfonso, ha agradecido de antemano y «de corazón el trabajo de todas las personas que hacen posibles estas Fiestas Patronales: técnicos municipales, cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, Sercomosa, asociaciones, clubes, colectivos, empresas colaboradoras, artistas, peñas huertanas y voluntarios. Detrás de cada acto hay muchas horas de trabajo. Detrás de cada momento de disfrute hay personas que se esfuerzan para que todo salga bien».

José Ángel Alfonso, alcalde de Molina de Segura, durante la presentación del programa de fiestas. / Israel Sánchez

Y ha concluido su intervención interpelando a «vecinas y vecinos a que salgan a la calle». «Participad. Reencontraos. Abrazad. Bailad. Rezad quien así lo sienta. Compartid mesa, conversación y recuerdos. Hagamos entre todos que estas Fiestas Patronales vuelvan a ser motivo de orgullo para Molina de Segura. Porque cuando Molina celebra sus fiestas unida, Molina brilla más».

El B-Side se abre a nuevos géneros musicales

El festival liderado por el Ayuntamiento de Molina de Segura y Crash Music, con el apoyo de Costa Cálida Región de Murcia, Estrella de Levante y Festivales Región de Murcia, promete no defraudar en su XXI edición, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre y contará con bandas y artistas de talla nacional como Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte y, Xavibo, entre otros. La incorporación de este último al cartel supone una clara apuesta del festival, que siempre ha tenido una línea indie, de abrirse a nuevos géneros musicales después de tantos años de trayectoria.

Rigoberta Bandini (Sábado, 5 de septiembre, 18:00h., REMO). / GTRES

La jornada inaugural del B-Side estará a la altura de su historia, presente y futuro. Sidonie, Serial Killerz y el ganador del Concurso de Bandas es la terna elegida que completa el cartel para la noche del viernes (día 4), a los que tradicionalmente se celebra con entrada gratuita en la Plaza de España de la ciudad. En esta primera jornada se sumará la sesión Baby B-Side, con Yo soy Ratón.

Además, el sábado habrá conciertos diurnos en la ruta gastronómica B-Side Tapas, para los que se contará con media docena de bandas de la región murciana, en un firme y decidido apoyo a la escena de proximidad, como Duerme Amberes, Kamer Twee, Sao, Staring, Vuelve Abril y Welll.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha destacado que «tras el éxito rotundo obtenido el pasado año, con un gran salto en calidad y mejoras en el recinto REMO, el B-Side 2026 apuesta por un gran cartel repleto y ambicioso de artistas y bandas, que volverán a situar a Molina de Segura como referente de la escena musical para los últimos coletazos del verano en el mes de septiembre»

Como novedad, el B-Side ha firmado con la Fundación Music for All el compromiso de obtener el Sello de Calidad: Accesibilidad en Eventos Musicales, siendo el primer festival de toda de la Región de Murcia en conseguir la acreditación. El embajador principal de la fundación, Love of Lesbian, interpretará su concierto, totalmente accesible, también en lenguaje de signos.