Emotivo pregón de la Virgen de la Asunción del arqueólogo e hijo adoptivo de Jumilla, José Miguel Noguera Celdrán.

Apenas tres meses después de su nombramiento como hijo adoptivo de Jumilla, el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, José Miguel Noguera Celdrán (Murcia, 1966), ha vuelto a la ciudad de su infancia para ofrecer el pregón a la Virgen de la Asunción de Jumilla en estas fiestas patronales 2026 que tendrán lugar del 14 al 23 de agosto en la ciudad del vino.

El pregonero ha recordado sus veranos de la infancia en Jumilla, donde conoció a amigos y compañeros y donde descubrió por primera vez a la Virgen de la Asunción "un mes de agosto con esa luz dorada que se posa sobre las viñas y huele a las flores de la Virgen".

Antes de ofrecer el pregón, José Miguel Noguera Celdrán fue recibido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Jumilla por la alcaldesa, Severa González López, junto a la corporación municipal, miembros de la Cofradía de la Patrona y colectivos locales.

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José Miguel Noguera Celdrán fue Director General de Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia, desde 2003 al 2008, se doctoró en Historia Antigua y Arqueología en el año 1993 y recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Naturales en 2012.