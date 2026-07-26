El Ayuntamiento de Lorca pide expulsar del país al presunto autor de un robo con violencia en el municipio

El Ayuntamiento de Lorca ejercerá la acusación particular contra un hombre que habría cometido un robo con violencia a una mujer. Asimismo, pedirán su expulsión del país y que se indemnice a la víctima por los daños físicos y psicológicos causados.

El Ejecutivo municipal indica en una nota de prensa que esta decisión son el resultado de las instrucciones directas dadas por el alcalde del territorio, Fulgencio Gil, a la Secretaría General de la Administración Local.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, fue el responsable de comunicar todos los detalles de esta acusación así como los motivos que, según consideran, justifican la decisión de expulsar al presunto autor de los delitos.

Según narran desde el Gobierno de Lorca, se trata de unos hechos de "máxima gravedad" porque la víctima resultó herida tras ser arrojada por unas escaleras durante el robo de su bolso. Por otro lado, Bayonas afirma que "no vamos a permitir que se altere el normal transcurrir de la vida en nuestro municipio".

"Quienes alteren la normalidad en Lorca tendrán que enfrentarse a una expulsión de nuestro país, tal y como hemos hecho en anteriores ocasiones", añade. Desde su punto de vista, estas acciones generan alarma social independientemente del tipo de delito y es por esto que considera necesaria la intervención del Ayuntamiento en el asunto.

En este sentido, el edil de Seguridad Ciudadana destaca que no se trata de una acción aislada, puesto que desde la administración de la localidad ya se han tomado este tipo de medidas con anterioridad y se volverán a tomar en el futuro, si se da el caso. "No vamos a permitir que vengan a delinquir; seremos implacables y utilizaremos todos los mecanismos legales a nuestro alcance para devolverlos a su país", dijo Miguel Bayonas, "vamos a ser igual de implacables en situaciones que se produzcan en lo sucesivo", agregó.

Al respecto de esto último matizó que van a ser "inflexibles" y se asegurarán de que "todo el peso de la ley caiga sobre todas las personas por igual". Considera que con todo esto consigue que "Lorca siga siendo una ciudad segura".

Desde la administración lorquina también destacan que el alcalde se puso en contacto con la familia de la víctima para interesarse por su estado de salud y trasladarles todo el apoyo desde el Gobierno, así como "poner a su disposición los recursos municipales que pudieran necesitar. Además, agradeció a la Policía Local y a la Policía Nacional por la "rápida actuación" y porque "su trabajo permitió la detención del presunto autor de los hechos".