Iniciativa
The Burger Land regresa a Águilas para celebrar su festival gastronómico del 30 de julio al 9 de agosto
El evento, que se desarrollará en la Explanada del Auditorio Infanta Doña Elena, ofrecerá gastronomía, música en directo y la elección de las mejores hamburguesas por parte del público
El Ayuntamiento de Águilas, a través de la Concejalía de Festejos, "continúa desarrollando su programación estival con la celebración de una nueva edición de The Burger Land, el festival gastronómico que del 30 de julio al 9 de agosto convertirá la Explanada del Auditorio Infanta Doña Elena en un espacio de encuentro para disfrutar de gastronomía, música en directo y promoción del producto local", informa el Consistorio en una nota.
Durante diez noches, vecinos y visitantes podrán disfrutar de “una propuesta que reúne algunas de las hamburgueserías más destacadas del panorama nacional, con elaboraciones exclusivas creadas especialmente para esta cita”. Como elemento diferenciador, “cada establecimiento incorporará a sus recetas al menos un ingrediente representativo de Águilas o de su entorno, apostando por productos de proximidad como quesos artesanos, verduras de la zona, productos del mar o bebidas tradicionales como la cuerva, poniendo en valor la riqueza gastronómica del municipio”.
Además, el público volverá a tener un papel protagonista, pudiendo degustar las diferentes propuestas y elegir sus hamburguesas favoritas a lo largo del festival. La programación musical será otro de los grandes atractivos del evento. Cada noche contará con la participación de DJs locales, una apuesta por el talento emergente del municipio que contribuirá a crear un ambiente festivo y dinamizar las noches de verano en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral aguileño, subrayaron las citas fuentes municipales.
La celebración de The Burger Land se integra dentro de la programación de actividades organizada por el Ayuntamiento de Águilas para la temporada estival, ofreciendo “una propuesta que combina gastronomía, cultura y ocio, al tiempo que contribuye a impulsar la actividad económica y turística del municipio”.
El horario del festival será de 19.00 a 01.00 horas, los viernes y sábados, mientras que de domingo a jueves permanecerá abierto de 19.00 a 00.00 horas. Con esta nueva edición, Águilas “vuelve a consolidarse como uno de los grandes destinos del verano en la Región de Murcia, acogiendo un evento que une restauración, música, turismo y producto local en una experiencia pensada para todos los públicos”, celebran desde el Ayuntamiento.
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