La Policía Local de La Unión denuncia a un vecino por insultarles en Facebook: hasta 600 euros de multa

"Las redes sociales son para informar, para comentar... ¿Para faltar?" Así comienza el post en el que la Policía Local de La Unión anuncia que ha procedido a denunciar a un vecino por proferir en la red social Facebook insultos dirigidos a los componentes del Cuerpo local de seguridad.

Según detalla la Policía, el individuo fue identificado y se enfrenta a una sanción económica. A preguntas de otro usuario, la Policía destaca que este hombre cometió, supuestamente, una "falta de respeto y consideración debida a un agente de la autoridad", aunque fuese virtualmente, dado que el comentario por el que se le multa que "realizado en la página oficial de Facebook" del Cuerpo.

"La libertad de expresión tiene como limitación, el indulto, la amenaza, la calumnia y la injuria", sostiene la Policía Local, que precisa que no es la primera vez que ocurre algo similar en el mundo online: "Se han mostrado estos hechos reiteradamente en otras ocasiones".

El Cuerpo difunde en el post en cuestión una captura del comentario de este vecino, aunque está borroso a propósito. Lo único que se lee perfectamente es el colofón del mensaje: "Iros a la mierda hombre". Escrito tal cual, sin la coma del vocativo.

La normativa en vigor establece que faltar al respeto a la Policía en redes sociales está castigado (en todo el país) con multas de entre 100 y 600 euros bajo la vía administrativa, según el artículo 37.4 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida popularmente como Ley Mordaza. Esta sanción no genera antecedentes penales, pero afecta directamente a su bolsillo.