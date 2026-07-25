Emergencias
Extinguido el incendio en la rambla de Las Monjas de Molina
La proximidad de las llamas a las líneas de electricidad obligó a cortar el suministro eléctrico en la zona
Los servicios de emergencias lidiaron durante la jornada del sábado con un incendio forestal en Molina de Segura. Las llamas se desataron sobre el mediodía, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió numerosas llamadas que alertaban del incendio desatado en la rambla de Las Monjas, en la zona conocida como avenida Casa Ros.
En un inicio acudió a la zona Policía Local, que solicitó a su vez la presencia de efectivos de extinción de incendios al comprobar que el fuego crecía rápidamente y afectaba a una zona de parcelas y rambla próxima a viviendas.
Desde el 1-1-2 señalan que, debido a la cercanía a las edificaciones y a la gran columna de humo que provocaron las llamas, se registraron numerosos avisos por parte de los ciudadanos.
También a causa de la proximidad de las llamas a las líneas de electricidad se tuvo que cortar el suministro eléctrico en la zona hasta que concluyeron los trabajos aéreos para extinguir las llamas.
Para las labores de control y extinción se desplegaron Brigadas forestales de defensa contraincendios, el Helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia con dos vehículos cisterna, y finalmente el incendio se dio por extinguido poco después de las nueve y media de la noche.
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial