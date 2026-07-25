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Extinguido el incendio en la rambla de Las Monjas de Molina

La proximidad de las llamas a las líneas de electricidad obligó a cortar el suministro eléctrico en la zona

Incendio en Molina este sábado.

Incendio en Molina este sábado. / 112

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los servicios de emergencias lidiaron durante la jornada del sábado con un incendio forestal en Molina de Segura. Las llamas se desataron sobre el mediodía, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió numerosas llamadas que alertaban del incendio desatado en la rambla de Las Monjas, en la zona conocida como avenida Casa Ros.

En un inicio acudió a la zona Policía Local, que solicitó a su vez la presencia de efectivos de extinción de incendios al comprobar que el fuego crecía rápidamente y afectaba a una zona de parcelas y rambla próxima a viviendas.

Desde el 1-1-2 señalan que, debido a la cercanía a las edificaciones y a la gran columna de humo que provocaron las llamas, se registraron numerosos avisos por parte de los ciudadanos.

También a causa de la proximidad de las llamas a las líneas de electricidad se tuvo que cortar el suministro eléctrico en la zona hasta que concluyeron los trabajos aéreos para extinguir las llamas.

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Para las labores de control y extinción se desplegaron Brigadas forestales de defensa contraincendios, el Helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia con dos vehículos cisterna, y finalmente el incendio se dio por extinguido poco después de las nueve y media de la noche.

Un bombero durante las labores de extinción en el incendio en Molina este sábado.

Un bombero durante las labores de extinción en el incendio en Molina este sábado. / 112

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