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Turismo mejora el alumbrado público en varios puntos de La Manga del Mar Menor

El Plan de Sostenibilidad Turística permite mejorar la eficiencia energética y mejorar el grado de iluminación

El cambio a LED de luminarias reduce el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento, y mejora el grado de iluminación.

El cambio a LED de luminarias reduce el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento, y mejora el grado de iluminación. / La Opinión

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La Opinión

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La concejalía de Turismo ha llevado a cabo varias obras de renovación de alumbrado público en La Manga del Mar Menor con las que se pretende ahorrar en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público y proporcionar a los ciudadanos un mayor confort visual. Se trata de tres contratos distintos que han supuesto una inversión superior a los 122.000 euros que ha sido financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU:

Las obras que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino , en el eje de eficiencia energética se han llevado a cabo en la zona del parque infantil de Mistral y su entorno, en el polígono L, Km 12 de La Manga. Asimismo se ha mejorado la iluminación en el paseo marítimo, en la zona del Mediterráneo, entre los polígonos A e I , Kms 16-17 y por último en una zona de la trama urbana situada en el polígono Y, Km 6 de La Manga del Mar Menor.

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La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa recordó que las obras forman parte del apartado de eficiencia energética del Plan de Sostenibilidad Turística y que suponen una mejora general porque el cambio a LED de luminarias reducen el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento y mejora el grado de iluminación.

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