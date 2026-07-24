Turismo mejora el alumbrado público en varios puntos de La Manga del Mar Menor
El Plan de Sostenibilidad Turística permite mejorar la eficiencia energética y mejorar el grado de iluminación
La concejalía de Turismo ha llevado a cabo varias obras de renovación de alumbrado público en La Manga del Mar Menor con las que se pretende ahorrar en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público y proporcionar a los ciudadanos un mayor confort visual. Se trata de tres contratos distintos que han supuesto una inversión superior a los 122.000 euros que ha sido financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU:
Las obras que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino , en el eje de eficiencia energética se han llevado a cabo en la zona del parque infantil de Mistral y su entorno, en el polígono L, Km 12 de La Manga. Asimismo se ha mejorado la iluminación en el paseo marítimo, en la zona del Mediterráneo, entre los polígonos A e I , Kms 16-17 y por último en una zona de la trama urbana situada en el polígono Y, Km 6 de La Manga del Mar Menor.
La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa recordó que las obras forman parte del apartado de eficiencia energética del Plan de Sostenibilidad Turística y que suponen una mejora general porque el cambio a LED de luminarias reducen el consumo de energía eléctrica y el mantenimiento y mejora el grado de iluminación.
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Llegan las tormentas de verano a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla en el Noroeste y el Altiplano
- Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
- La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
- Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
- La segunda lista de la UMU hace bajar las notas de corte hasta dos puntos: Medicina se queda en un 13,158
- El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
- Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial