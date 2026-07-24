Un nuevo programa de empleo forma en Caravaca a profesionales del bordado en seda y oro para garantizar el relevo generacional

La Casa-Museo de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz acoge un nuevo programa experiencial de empleo y formación especializado en el bordado en seda y oro, una iniciativa que permite formar a nuevos profesionales y garantizar el relevo generacional de un oficio artesanal profundamente ligado a la identidad local.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social del Gobierno de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, han visitado hoy al alumnado y al equipo docente encargado del desarrollo de este programa, que comenzó el pasado mes de mayo y está dirigido a diez personas desempleadas.

Durante nueve meses, los participantes alternarán formación teórica con práctica profesional remunerada

Durante nueve meses, los participantes alternarán formación teórica con práctica profesional remunerada para obtener el certificado profesional en la especialidad de Operaciones Artesanales de Bordado.

La acción formativa está promovida por la Asociación Antonio López Ruiz 'Ñin', entidad dedicada a la preservación, enseñanza y promoción del bordado tradicional en seda y oro, y cuenta con una subvención de 217.026,70 euros concedida por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz colabora mediante la cesión de los espacios de la Casa-Museo de los Caballos del Vino, donde se desarrollan los talleres y las clases.

Durante la visita, José Francisco García ha recordado que “la tercera planta de la Casa-Museo fue reformada precisamente para albergar este tipo de acciones formativas, convirtiéndose en un espacio dedicado a la enseñanza y transmisión de las técnicas del bordado artesanal”.

Preservar un oficio histórico

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, junto al consejero de Empleo, Luis Alberto Marín, visitan la Casa Museo de Los Caballos del Vino / Enrique Soler

El alcalde ha destacado que "la apuesta por la formación es la mejor garantía para preservar un oficio que forma parte de nuestro patrimonio cultural y de la esencia de los Caballos del Vino. En los últimos años, hemos comprobado cómo muchos de los alumnos que han pasado por estos cursos han encontrado una salida profesional en este sector, lo que demuestra que invertir en formación es también invertir en empleo, en relevo generacional y en el futuro de una tradición que distingue a Caravaca dentro y fuera de nuestras fronteras".

La formación está siendo impartida por profesionales que actualmente trabajan en el diseño y elaboración de los enjaezamientos de los Caballos del Vino

Asimismo, ha señalado que "consolidar la Casa-Museo como un centro de referencia para la enseñanza del bordado en seda y oro nos permite profesionalizar un oficio que durante generaciones se ha transmitido de forma casi exclusiva en el ámbito familiar, adaptándolo a los nuevos tiempos sin perder su esencia y asegurando que este patrimonio artesanal continúe vivo en el futuro".

Por su parte, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha afirmado que "con este programa queremos contribuir a garantizar el relevo generacional de un oficio que forma parte del patrimonio cultural de Caravaca de la Cruz. Además, también va a ayudar a profesionalizar el sector y abrir nuevas oportunidades laborales en torno al bordado artesanal, una actividad de gran valor estratégico para el municipio".

La formación está siendo impartida por profesionales que actualmente trabajan en el diseño y elaboración de los enjaezamientos de los Caballos del Vino e incluye contenidos que abarcan todo el proceso de confección, desde la organización del trabajo en el taller y el conocimiento de materiales y fibras textiles hasta las técnicas de patronaje y diseño, el bordado artístico, el cosido, el ensamblado y acabado de piezas y la elaboración de presupuestos.

El alumnado, integrado por tres hombres y siete mujeres, desarrollará además distintos trabajos vinculados al patrimonio artístico y religioso de Caravaca. Entre ellos figuran la confección y bordado de una capa pluvial y un paño de hombros para la Parroquia de El Salvador, trabajos de elaboración y restauración para la iglesia de la Concepción, así como un proyecto de restauración para el Bando de los Caballos del Vino, entre otras actuaciones.

Certificado profesional

Una vez finalizado el programa, los participantes obtendrán un certificado profesional que acreditará su cualificación para trabajar en talleres de bordado, colaborar con las peñas caballistas o emprender su propia actividad profesional.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa para el impulso y profesionalización de la actividad artesana del bordado ligada al festejo de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, impulsado por el Gobierno de la Región de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, dando continuidad al trabajo iniciado en 2022 para fortalecer un sector artesanal que constituye uno de los principales signos de identidad del municipio y un elemento esencial de una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.