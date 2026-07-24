Ignacio Arcas amenaza con denunciar al exconcejal de Vox en Las Torres que le acusó de tener "más de 10 pisos patera con inmigrantes"

El exconcejal de Vox en Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha sido llamado para 'firmar la paz' en un acto de conciliación con el diputado autonómico del partido en la Asamblea Ignacio Arcas para no llegar a ser denunciado en los tribunales "por un presunto delito de injurias y calumnias" después de que el primero le acusase por redes sociales de tener "más de 10 pisos patera con inmigrantes" en Lorca.

La polémica saltaba el pasado 3 de julio, cuando desde la cuenta regional de Vox en Facebook se publicaba un vídeo de Arcas en el que destacaba la consecución por parte del partido del "principio de prioridad nacional" dentro del decreto de vivienda asequible aprobado por el Gobierno regional.

"Los españoles primero, España primero", concluía el post de los de Abascal, a lo que Ruiz publicaba el siguiente mensaje en referencia a Arcas: "Por eso tienes más de 10 pisos patera con inmigrantes, qué barbaridad lo que nos habéis podido engañar".

Extracto del escrito presentado al Juzgado de Paz de Las Torres de Cotillas con la publicación en Facebook. / L. O.

El escrito remitido al Juzgado de Paz de Las Torres de Cotillas por parte de la defensa de Arcas y al que ha tenido acceso este periódico expone que Ruiz debe justificar "los motivos que le llevaron a realizar esa acción y reconozca expresamente la falsedad de las manifestaciones efectuadas, solicitando por escrito disculpas". Asimismo, si Ruiz no se retracta, exigirían en la denuncia en los juzgados el abono de 10.000 euros "en concepto de indemnización por los daños morales y perjuicios ocasionados".

"No se retractará"

El acto de conciliación, al que Ruiz confirmó que asistirá pero "no se retractará", tendrá lugar el próximo martes 28 de julio en la Oficina de Justicia del municipio torreño. En este sentido, el actual edil no adscrito sostiene a La Opinión que lo que dijo sobre Arcas son unos hechos ya "conocidos" dentro de la formación de Abascal y en el municipio lorquino de donde procede.

"Impaciente que interpongas la denuncia, Ignacio Arcas. Un secreto a voces, que ahora quizás ya no será secreto. Menudos asesores tienes en Vox", publicaba anoche Pablo Alberto Ruiz en su cuenta de X. Por su parte, preguntado por este periódico, Ignacio Arcas declinó hacer declaraciones respecto a este asunto.

La guerra interna de los ex de Vox con la formación y la nueva comisión ejecutiva en la Región no da tregua después de que este mismo miércoles por la mañana el propio Pablo Alberto Ruiz publicase también en esta red social una captura de pantalla de una conversación que habría mantenido con el actual presidente provincial del partido, José Manuel Pancorbo, en el que éste último acusaba al actual portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, de ser "una rata hedionda".

"Si esto es lo que nos quiere gobernar en Murcia, entre ellos se apuñalan, se alían para el poder", criticaba Ruiz en el tuit.