El Ayuntamiento de Caravaca recupera las antiguas escuelas de Benablón y Navares como espacios de convivencia

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado la reforma de las antiguas escuelas de las pedanías de Benablón y Navares para convertirlas en nuevos espacios de encuentro vecinal destinados al desarrollo de actividades sociales, culturales y formativas. Con estas actuaciones, el Consistorio recupera dos inmuebles municipales que permanecían en desuso desde hace años, dotándolos de una nueva funcionalidad al servicio de los vecinos y del tejido asociativo de las pedanías.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha compartido un encuentro con los vecinos de Benablón para conocer de primera mano el resultado de la intervención y presentar el nuevo espacio. En la visita participaron también los concejales Mónica Sánchez y Salvador López, junto a la pedánea de Benablón, Maite Salcedo.

Las actuaciones forman parte de un conjunto de inversiones financiadas con una subvención de 123.735 euros concedida al Ayuntamiento dentro de la Estrategia de Lucha contra la Despoblación y Mejora de la Calidad de Vida en Entornos Rurales de la Región de Murcia. El objetivo de esta línea de ayudas es reforzar los servicios e infraestructuras de los núcleos rurales, favoreciendo la permanencia de la población y mejorando su calidad de vida.

La inversión dentro de la citada subvención ha incluido también la mejora de pistas deportivas escolares en Archivel, Navares y Los Prados

Trabajos realizados

Visita a la reformada antigua escuela unitaria de Benablón / Enrique Soler

En Benablón, la actuación ha permitido recuperar los espacios del antiguo edificio escolar mediante la reparación de los desperfectos existentes y la adecuación de sus dependencias para crear un espacio polivalente destinado a reuniones, actividades vecinales y acciones de dinamización social.

En Navares, la rehabilitación ha consistido en adaptar el inmueble a diferentes usos adaptados a las necesidades de la población. La planta baja se ha acondicionado para acoger un espacio destinado a las personas mayores y a la asociación de mujeres, equipado además con una cocina, mientras que la primera planta albergará el centro de lectura y salas destinadas al desarrollo de actividades culturales y sociales.

El alcalde, José Francisco García, ha señalado que "recuperar edificios públicos que llevaban años sin uso supone devolverles la vida y ponerlos nuevamente al servicio de las personas. Con estas actuaciones creamos espacios donde los vecinos pueden reunirse, organizar actividades y fortalecer la convivencia, al tiempo que seguimos mejorando los servicios disponibles en nuestras pedanías. Apostar por el medio rural significa ofrecer oportunidades y contribuir a generar las condiciones necesarias para que quienes viven en nuestros pueblos puedan y quieran seguir haciéndolo".

La ayuda ha permitido la instalación de aparatos biosaludables en los parques de Archivel, Barranda, Caneja y El Moralejo

Además de la rehabilitación de las antiguas escuelas, la subvención regional ha permitido acometer la mejora de las pistas deportivas de Archivel, Navares y Los Prados, con una inversión cercana a los 50.000 euros, así como la instalación de aparatos biosaludables en los parques de Archivel, Barranda, Caneja y El Moralejo, favoreciendo la práctica de ejercicio físico, especialmente entre la población de mayor edad.

Apuesta por pedanías

Estas actuaciones se suman a otras iniciativas desarrolladas en los últimos años dentro de la Estrategia Regional contra la Despoblación, como la instalación de cajeros automáticos en distintas pedanías o la puesta en marcha del servicio de transporte a demanda Rural Bus, siguiendo así una línea de trabajo orientada a mejorar los servicios públicos, reforzar la cohesión territorial y contribuir al desarrollo de los núcleos rurales del municipio.