Abanilla refuerza su apuesta por el desarrollo rural

El Ayuntamiento de Abanilla continúa reforzando su compromiso con el desarrollo económico, social y rural del municipio mediante el trabajo conjunto con la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste (ADC Nordeste). En este marco, el alcalde, José Antonio Blasco Martínez, ha mantenido una reunión técnica con el equipo del Grupo de Acción Local, encabezado por su gerente Francisco Santa, para coordinar la difusión de la nueva convocatoria de ayudas LEADER 2023-2027 y acercar estas líneas de ayuda al conjunto del municipio.

Durante el encuentro se analizaron las cinco líneas de ayuda incluidas en la convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 10 de diciembre de 2026. Estas subvenciones están dirigidas a administraciones públicas, pymes, personas trabajadoras autónomas y asociaciones sin ánimo de lucro para impulsar proyectos relacionados con la mejora de servicios, la recuperación del patrimonio, el turismo, la innovación, la diversificación económica y la dinamización del territorio.

Asimismo, ambas entidades hicieron balance de los proyectos de cooperación impulsados por Murcia Rural, destacando la serie turística audiovisual "Ruteando", que incorpora rutas dedicadas a Abanilla y pedanías, así como el programa educativo "Reconocer Familiar", destinado a acercar el patrimonio natural y cultural de la comarca a los escolares.

Como continuación de este trabajo, el Ayuntamiento de Abanilla está desarrollando, junto al Grupo de Acción Local, una ronda de reuniones técnicas con asociaciones, colectivos, emprendedores y agentes económicos del municipio para identificar iniciativas susceptibles de acogerse a estas ayudas y facilitar el acceso a esta convocatoria.

Fruto de esta colaboración, el próximo 10 de septiembre se celebrará en Abanilla una jornada técnica e informativa, abierta a empresas, autónomos, asociaciones y cualquier persona interesada, en la que técnicos de ADC Nordeste explicarán la cobertura de las ayudas, los requisitos para acceder a ellas, las novedades de esta nueva programación y, sobre todo, resolverán las dudas de los potenciales beneficiarios.

El alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco Martínez, ha destacado que "estas ayudas representan una magnífica oportunidad para seguir transformando nuestro municipio desde la iniciativa local y por eso no queremos que ningún proyecto viable deje de presentarse por falta de información".

Blasco también ha subrayado que "desde el Ayuntamiento vamos a acompañar a los emprendedores, empresas y asociaciones para que puedan aprovechar al máximo los recursos que ofrece el programa LEADER".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Abanilla reafirma su apuesta por la colaboración institucional y por la captación de fondos que contribuyan a impulsar nuevos proyectos, fortalecer el tejido económico y asociativo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio.

Plan Leader como dinamizador del territorio

Las ayudas Leader han permitido en convocatorias anteriores hacer realidad numerosos proyectos que han contribuido al desarrollo económico, turístico, cultural y patrimonial de Abanilla.

Además de las iniciativas promovidas por el propio Ayuntamiento, con proyectos propios del Grupo de Acción Local -Territorio en Igualdad, Destino Singular, y con el proyecto de cooperación intrarregional Murcia Rural diferentes entidades y promotores privados del municipio han podido materializar actuaciones gracias a esta línea de financiación al desarrollo rural. Entre ellas destacan la modernización de las instalaciones de la Cooperativa Olivarera Santa Cruz, la creación del Museo de la Hermandad de la Santa Cruz, la puesta en marcha de alojamientos y casas rurales, así como la creación del Museo Etnográfico y Etnológico de Abanilla y la ejecución de tres murales artísticos impulsados por la Asociación Acuna, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio local y al atractivo turístico del municipio. Así como otra multitud de iniciativas que se han convertido en un referente como el mural de la escalinata al Sagrado Corazón de Jesús que se ha viralizado a través de internet y que actualmente es visitado por multitud de turistas tras ser seleccionado el Proyecto “Mirada de un Pueblo” del Certamen Internacional de Ideas e Intervención en Patrimonios Emergentes.

Leader también ha permitido a través de los programas Destino Singular y Territorio en Igualdad la señalización del camino Lignum Crucis de cara al presente Año Jubilar, exposiciones, promociones, encuentros itinerantes, networking, puntos TIC en pedanías con cobertura wifi, o la visibilización de talento femenino en Abanilla.

O, a través de “Murcia Rural”, poniendo en valor el legado patrimonial, cultural, recursos turísticos, la importancia del asociacionismo y las mujeres, o el patrimonio humano local. E incluso la grabación de un capítulo de la serie documental Memorables donde José Antonio Perea Rubira se convierte en protagonista abordando la historia de vida junto a otra veintena de personas que residen en los municipios rurales de la Región de Murcia. Mientras que las jornadas “Sabores y saberes” y “Lugares” han permitido poner en valor productos locales e innovadores de Abanilla, tales como las mermeladas gourmet de pimiento habanero, lima, miel de madroño y de orégano, aceite de olivos ancestrales y vinos elaborados en la Bodega Paraje Finca La Hoya.

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Estos proyectos evidencian el impacto positivo que las ayudas LEADER tienen sobre el territorio, favoreciendo la inversión, la creación de nuevas oportunidades y la conservación del patrimonio, al tiempo que impulsan la actividad económica y fortalecen el tejido social de Abanilla.