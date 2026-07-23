El renovado Museo de la Huerta de Alcantarilla abre con tecnología de proyección única 360º

El Ayuntamiento de Alcantarilla reabrió ayer el Museo de la Huerta tras concluir las obras de modernización. El recinto estrena una sala de proyección inmersiva 360º, un recurso museográfico que utiliza un sistema de proyección continua sobre las cuatro paredes y el suelo para situar al visitante en el centro del relato audiovisual.

«La puesta en marcha de esta sala inmersiva 360º supone una propuesta única en la Región de Murcia. Con este proyecto, buscamos que el público no sea un mero espectador, sino que se sienta parte de nuestra historia y que la viva en primera persona», explica la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol.

El contenido audiovisual tiene una duración de cinco minutos y combina gráficos, imágenes reales y animaciones en tres dimensiones. El guion narra la evolución histórica de la huerta de Murcia, centrándose en el papel del río Segura y en hitos climáticos como las riadas. La experiencia se completa con un diseño sonoro y musical sincronizado con las transiciones visuales.

«Nuestro objetivo es que la gente comprenda la importancia vital que el agua tiene para nosotros. A través de la ‘voz del agua’, narrada por el afamado actor alcantarillero José Caride, el museo cuenta nuestro propio recorrido, desde nuestros orígenes hasta la actualidad. Queremos que este legado se transmita con fuerza a las nuevas generaciones», añade Paqui Terol.

El museo también inaugura una sala exclusiva para la colección de carruajes, carros y medios de transporte históricos formada por siete carruajes de época, así como los distintos aperos que acompañaban a los animales de tiro. Entre ellos sobresale el carruaje que utilizó el científico y Premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal, durante sus visitas a su hija, residente en esta zona. Igualmente, el espacio del escenario cuenta con una pantalla gigante 4k de casi siete metros especialmente diseñada para exteriores, así como altavoces de última generación con sonido envolvente.

La reforma contempla la accesibilidad universal en todo el recorrido. / Juan Carlos Caval

La reforma también ha contemplado la accesibilidad universal en todo el recorrido. Las instalaciones incorporan suelo podotáctil y señalética en Braille en los tótems informativos. Numerosos códigos QR aportan un apoyo para que las visitas sean más completas en cuanto a información y contenidos. Asimismo, la superficie visitable se ha ampliado hasta los 30.000 metros cuadrados mediante la construcción de un puente sobre la acequia del Turbedal que conecta los jardines del museo con el Parque del Acueducto.

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La intervención global ha contado con un presupuesto de casi tres millones de euros, financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU.