El Ayuntamiento de Beniel inicia un proceso participativo para reforzar la cohesión social

El salón de plenos del Ayuntamiento de Beniel ha acogido la presentación del 'Diagnóstico Local Participativo para la Promoción de la Convivencia en Barrios y Zonas de Alta Diversidad', un proceso que se desarrollará con la participación de vecinos, asociaciones y agentes sociales, para conocer la realidad local, detectar necesidades y fortalezas y orientar futuras actuaciones públicas.

Durante la presentación, la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha destacado que “este proyecto abre una nueva etapa de trabajo comunitario basada en la participación y la escucha activa”. También ha señalado que “nos ayudará a conocer mejor la realidad de la localidad y seguir avanzando en convivencia y cohesión social”.

La regidora ha explicado que “el diagnóstico nos permitirá identificar cuáles son nuestras principales necesidades, con qué recursos contamos y qué oportunidades podemos aprovechar”. “Queremos que las aportaciones de vecinos, asociaciones, profesionales, empresas y entidades sociales se traduzcan en propuestas útiles”, ha añadido.

El proyecto, impulsado por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beniel, contará con la asistencia técnica de la Fundación del Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (Cepaim).

Por su parte, la coordinadora de Cepaim en la Región de Murcia, Susana Henarejos, ha explicado que “este proceso permitirá construir de manera colectiva propuestas que respondan a las prioridades identificadas y contribuyan al bienestar de la población”.

Henarejos ha subrayado que “la participación de quienes conocen y viven diariamente la realidad del municipio será fundamental para que el diagnóstico sea útil y se ajuste a las necesidades de Beniel”.

El proceso incorporará acciones de sensibilización y participación comunitaria y contará con un grupo motor que servirá de enlace entre el equipo técnico y la población, facilitando la recogida de aportaciones y la creación de espacios de encuentro y diálogo durante las distintas fases del diagnóstico.

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El trabajo concluirá con la elaboración de un diagnóstico compartido sobre la realidad social de Beniel, que servirá de base para definir propuestas y orientar la toma de decisiones municipales.