Casi 390.000 euros para construir nueve viviendas protegidas de alquiler asequible en el centro de Lorca

Casi 390.000 euros para levantar nueve nuevas viviendas de alquiler asequible en Lorca. El Consejo de Gobierno dio luz verde este jueves a la ayuda, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la empresa municipal Suelo y Vivienda de Lorca (Suvilor) para la reedificación de estos inmuebles de protección pública, energéticamente eficientes.

En concreto, la actuación -que contempla la ayuda de 388.934 euros- cuenta con un presupuesto global de 1.598.648 euros y permitirá incrementar el parque público de vivienda mediante la reedificación de un inmueble en la calle Álamo, esquina con la calle Rubira, conservando la fachada y los elementos singulares del edificio, conforme a la protección del conjunto histórico de Lorca, según informó este jueves la consejera portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Esteban.

Las viviendas estarán destinadas al alquiler asequible, especialmente para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, y deberán mantener este destino durante un periodo mínimo de 50 años.

Los inmuebles destinados al arrendamiento deberán mantenerse durante un periodo mínimo de 50 años

El Gobierno regional está impulsando en el casco histórico de Lorca nuevas promociones de vivienda protegida destinadas al alquiler asequible mediante la reedificación de edificios. A esta actuación se suman otras dos promociones actualmente en ejecución en la calle Leonés y en la calle Selgas presentadas el pasado mes de junio, que, junto con estas nueve viviendas, permitirán incorporar un total de 25 viviendas al parque público con una subvención global superior a 3,5 millones de euros.

Noticias relacionadas

Estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno regional con la ampliación del parque público de vivienda en alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, al tiempo que contribuyen a la regeneración urbana y la recuperación del patrimonio residencial de los centros históricos de los municipios de la Región.